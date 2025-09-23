В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело девушки — дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

«Для меня это в первую очередь история про неравнодушных людей. Мне кажется, сейчас очень важно говорить об этом. Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала — несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости», — отмечает режиссер Ольга Френкель.