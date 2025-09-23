За расследование очередного убийства дочери алтайского чиновника возьмется местный опер Белова — и поймет, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли.
В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело девушки — дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.
«Для меня это в первую очередь история про неравнодушных людей. Мне кажется, сейчас очень важно говорить об этом. Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала — несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости», — отмечает режиссер Ольга Френкель.
В новом сезоне — свежий каст! Третью часть тру-крайм-триллера снимает режиссер Ольга Френкель («Инсомния») — она сменила Александра Цоя. А Сергея Кальварского и Наталью Капустину за сценарными креслами — Татьяна Арцеулова («Русские горки»). Шоураннерами заявлены Сергей Тарамаев и Любовь Львова (авторы первой части, а также сериалов «Черная весна» и «Дети перемен»). Проект создан при поддержке «НМГ Студии», генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Премьера состоится на онлайн-платформе Wink.
18+
Комментарии (0)