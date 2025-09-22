Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Смотрим первый трейлер «Мандалорца и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли

Полнометражный фильм продолжает сюжет сериала «Мандалорец» и выйдет в кинопрокат 22 мая 2026 года.

Новая Республика нанимает Дина Джарина и его ученика Грогу, чтобы помочь выследить оставшихся военачальников Галактической Империи.

Режиссером фильма выступил Джон Фавро, а сценарий вместе с ним писал Дейв Филони. Изначально Фавро и Филони написали сценарий для четвертого сезона «Мандалорца», но из-за забастовок в Голливуде в 2023 году планы пришлось пересмотреть. Студия решили сделать ставку на полнометражный метр. Съемки начались в августе 2024 года и были завершены в декабре того же года.

Производством занимается Lucasfilm, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Фильм является частью вселенной «Звёздных Войн» и прямым продолжением сериала «Мандалорец» (2019–2023) с стримингового сервиса Disney+.

К роли Мандалорца вернулся Педро Паскаль. Также в фильме сыграли Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт и Джонни Койн.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: