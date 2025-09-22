Смотрим первый трейлер «Мандалорца и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли

Новая Республика нанимает Дина Джарина и его ученика Грогу, чтобы помочь выследить оставшихся военачальников Галактической Империи.

Режиссером фильма выступил Джон Фавро, а сценарий вместе с ним писал Дейв Филони. Изначально Фавро и Филони написали сценарий для четвертого сезона «Мандалорца», но из-за забастовок в Голливуде в 2023 году планы пришлось пересмотреть. Студия решили сделать ставку на полнометражный метр. Съемки начались в августе 2024 года и были завершены в декабре того же года.

Производством занимается Lucasfilm, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Фильм является частью вселенной «Звёздных Войн» и прямым продолжением сериала «Мандалорец» (2019–2023) с стримингового сервиса Disney+.

К роли Мандалорца вернулся Педро Паскаль. Также в фильме сыграли Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт и Джонни Койн.

6+