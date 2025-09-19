Анна Михалкова и Филипп Янковский сыграли в сериале «Полураспад» — ядерной драме с вайбами «Чернобыля»

Историческая драма первой осветит события вокруг Тоцких ядерных учений в двух временных отрезках: в 1954 и 1989 годах.
Перестройка. Надежда Келлер (Анна Михалкова) работает в оренбургской газете и в одиночку воспитывает сына. Надя стремится к настоящей журналистике, но коллеги привыкли к тому, что ей под силу лишь статьи о домоводстве, и терпят ее из уважения к фамилии отца, «золотого пера» Бориса Келлера (Петар Зекавица). Когда Надежде сообщают о его смерти, выясняется, что они не общались всю жизнь – отец ушел из семьи, когда Надя была совсем маленькой.
Во время похорон Надежда обращает внимание, как много молодых имен на кладбищенских памятниках. Местные жители ссылаются на «атом» — учения со взрывом мощной бомбы, которые проводились в окрестностях Тоцкого в 1954 году. Позже в дневниках Келлера Надя находит пугающие цифры и факты о тех событиях. Это наводит ее на мысль провести расследование, и главред газеты Прокопович (Филипп Янковский) выдает ей карт-бланш на статью о последствиях Тоцкого. В процессе подготовки материала Надя сталкивается с препятствиями, со скепсисом коллег, но неожиданно она начинает получать письма от очевидцев событий 54-го года. Тысячи людей, переболевшие раком и потерявшие близких, бросаются к ней за помощью. Надя понимает, что обязана донести людям правду о Тоцком и продолжить дело отца, у которого, вероятно, были серьезные причины оставить семью.
«"Полураспад" — это художественное произведение, где в основе лежит драма отдельной семьи, оказавшейся в эпицентре неоднозначного события, которое однозначно повлияло на ход Холодной войны. Для ищущего зрителя мы выпустим документальный сериал «Солдаты полураспада» и покажем реальную хронику, объяснив всю значимость испытаний для Советского Союза. А сериал «Полураспад» в первую очередь должен увлечь человеческой драмой, созданной большими творцами: Олегом Маловичко, Максимом Свешниковым и всей командой», — комментирует генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.
«Это самый сложный проект, из всех, которые я делал — он мало того, что исторический, его действие происходит в нескольких эпохах. Это огромная художественная работа. И важно было сохранить баланс внимания зрителя: в нашем фильме будут эффектные сцены испытаний, но главное, что это история о людях и ценности человеческой жизни», — добавляет режиссер-постановщик Максим Свешников.
В актерском составе сериала: Анна Михалкова, Филипп Янковский, Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иоанн Кочкин, Евгений Стычкин, Ксения Трейстер, Юлия Пилипович, Игорь Гордин, Сергей Шакуров, Александр Алябьев, Андрей Петелько, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Игорь Черневич, Андро Симонишвили, Варвара Куприна, Софья Мицкевич, Максим Стоянов и другие.
Многосерийный проект производством продюсерской компании «Среда» эксклюзивно для Okko снят режиссером Максимом Свешниковым («Алеша Попович и Тугарин Змей», «257 причин, чтобы жить», «Контейнер», «Плейлист волонтера») по сценарию Олега Маловичко («Нулевой пациент», «Метод», «Трасса», «Ладога»). Оператором выступил Илья Авербах.
Проект представили в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит с 15 по 20 сентября в Розе Хутор. Позднее восемь серий «Полураспада» выйдут на платформе Okko.
