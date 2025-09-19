Анна Михалкова и Филипп Янковский сыграли в сериале «Полураспад» — ядерной драме с вайбами «Чернобыля»

Перестройка. Надежда Келлер (Анна Михалкова) работает в оренбургской газете и в одиночку воспитывает сына. Надя стремится к настоящей журналистике, но коллеги привыкли к тому, что ей под силу лишь статьи о домоводстве, и терпят ее из уважения к фамилии отца, «золотого пера» Бориса Келлера (Петар Зекавица). Когда Надежде сообщают о его смерти, выясняется, что они не общались всю жизнь – отец ушел из семьи, когда Надя была совсем маленькой.

Во время похорон Надежда обращает внимание, как много молодых имен на кладбищенских памятниках. Местные жители ссылаются на «атом» — учения со взрывом мощной бомбы, которые проводились в окрестностях Тоцкого в 1954 году. Позже в дневниках Келлера Надя находит пугающие цифры и факты о тех событиях. Это наводит ее на мысль провести расследование, и главред газеты Прокопович (Филипп Янковский) выдает ей карт-бланш на статью о последствиях Тоцкого. В процессе подготовки материала Надя сталкивается с препятствиями, со скепсисом коллег, но неожиданно она начинает получать письма от очевидцев событий 54-го года. Тысячи людей, переболевшие раком и потерявшие близких, бросаются к ней за помощью. Надя понимает, что обязана донести людям правду о Тоцком и продолжить дело отца, у которого, вероятно, были серьезные причины оставить семью.