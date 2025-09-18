Хой! Вышел тизер байопика «Сектор Газа» — фильма о становлении панк-рок-группы от создателей «Короля и шута»

Фильм покажет период становления Хоя в качестве русской панк-рок-иконы — от начала карьеры в Воронеже до известности по всей стране в 1990-х.

Байопик про лидера группы «Сектор газа» снял Владимир Щегольков, режиссер «Цербера». А сценарий написал Дмитрий Лемешев, известный по работе над «Королем и Шутом». Его дополняла дочь Хоя Ирина Клинских.

Картину презентовали на «Новом сезоне» в Сочи. В работе над проектом принимает участие студия Arna Media, производством занимается «Луна-Парк», «Студия Чеховъ» и PREMIER.

Релиз фильма на Premier запланирован на 2026 год.

