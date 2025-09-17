17 сентября на стриминг-платформе START состоялась премьера «Феофана» — первого российского сериала, созданного от начала до конца с помощью искусственного интеллекта.

Петербуржец-энтузиаст Феофан по примеру сериала «Хутор» строит собственное поселение без благ цивилизации. Вместо медицины — травы и заговоры, вместо супермаркета — огород, а вместо интернета — вечерние киносказы у костра, где герой иронизирует над новинками отечественного кинематографа. Ему противопоставлен кот Матвей, который выступает в сериале голосом разума.

«Мы используем ИИ как инструмент для ускорения рабочих циклов, генерации идей и предварительного наброска, но финальные решения, художественное видение и, главное, юмор всё еще требуют человеческого участия», — прокомментировал директор по производству «Старт Студии» Михаил Ткаченко.

Авторами сценария выступили Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Вадим Хлебкович, Михаил Ткаченко, Константин Гарбузов и Сергей Зуб. А создателем ИИ-генераций — Илья Плотников. Производством занимаются «Старт Продакшн» специально для онлайн-кинотеатра START.

18+