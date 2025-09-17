«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про кота Матроскина

Киностудия «Союзмультфильм» экранизирует биографию кота Матроскина — об этом пишет «Интерфакс». Режиссером и сценаристом выступит Олег Маловичко. Старт съемок намечен на 2026 год. Фильмом планируют начать франшизу.

Действие развернется до событий мультсериала «Трое из Простоквашино» и расскажет о детстве персонажа, событиях, которые подтолкнули к встрече с Профессором.

«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных ТОПах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа», — прокомментировала генпродюсер киностудии Нелли Яралова.