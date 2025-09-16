HBO расширяет вселенную «Игры престолов» — спин-оффом «Рыцарь Семи королевств» и продолжением «Дома Дракона»

Третий сезон «Дома Дракона» планируют выпустить в начале лета 2026 года, после завершения окна подачи заявок на премию «Эмми». Об этом сообщил Кейси Блойс — председатель и генеральный директор HBO — изданию Deadline. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Сюжет начнет развиваться с Битвы при Глотке — жесточайшего морского сражения 130 года от Завоевания Эйгон. Это сражение стало одним из самых кровопролитных в истории Вестероса.В актерский состав «Дома Дракона» присоединились Томми Флэнаган, Дэн Фоглер и Джеймс Нортон.

Приквел оригинального сериала «Игра престолов» — «Рыцарь Семи Королевств» — выйдет в стриминге в январе 2026 года. Съемки первого сезона проекта завершены, в нем будет шесть эпизодов. В основе приквела — новелла «Межевой рыцарь» из серии «Повести о Дунке и Эгге», опубликованная после «Игры престолов» и «Битвы королей» в эпической антологии Роберта Сильверберга «Легенды». Действие происходит примерно за 90 лет до событий «Игры престолов» и после событий «Дома Дракона».

«Я посмотрел все шесть серий (последние две, надо признать, в черновом варианте), и они мне очень понравились. Данк и Эгг всегда были моими любимцами, и актеры, которых мы нашли для их исполнения, просто невероятны. Остальной актерский состав тоже потрясающий. Подождите, пока вы, ребята, не встретите Смеющуюся Бурю», — поделился Джордж Р.Р.Мартин в личном блоге.

Сам писатель отмечает, что в отличие от предыдущих сериалов, «Рыцарь Семи Королевств» менее динамичный: «но на этот раз здесь нет драконов, нет масштабных сражений, нет белых ходячих… Это произведение о персонажах, и его фокус сосредоточен на долге и чести, на рыцарстве и всем, что оно значит».

Писатель также подчеркнул, что HBO уже ведет работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств».

Идея экранизации возникла еще в 2010-х годах, но активная разработка началась в 2021 году. Официальный зеленый свет сериал получил в апреле 2023 года. Джордж Р. Р. Мартин выступает сценаристом и исполнительным продюсером вместе с Айрой Паркер (сценарист «Дома Дракона»). Режиссером первых эпизодов стал Оуэн Харрис («Черное зеркало»).

В каст проекта вошли Питер Клэффи (Сир Дункан Высокий), Декстер Сол Анселл (принц Эйегон V Таргариен), Финн Беннетт (Принц Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Принц Бейлор Таргариен), Сэм Спруэлл (Принц Мейкар Таргариен) и анзин Кроуфорд (Тансель Длинная).