Данила Козловский, Полина Гухман и Лиза Шакира сыграли в спортивной драме о большом теннисе «Игра на вылет»

«Претенденты» есть и у нас! Спортивная драма станет первым в России сериалом про теннис. Консультируют актеров реальные спортсмены — тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова.
17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. У ее семьи нет ни денег, ни связей, ни даже желания бороться за ее мечту о мире большого спорта. Теперь теннис стал для девушки способом выживания. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников — уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает — это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта. Игорь делает на Катю самую большую ставку в своей карьере...
В касте сериала режиссера Евгения Корчагина Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов. Съемки стартовали в Москве, а за производство отвечает киностудия Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Продюсер Black box production Константин Маньковский:
Пять лет назад мы сидели с одним продюсером и рассуждали, как здорово было бы снять сериал о теннисе и как странно, что еще никто этого не сделал. И я понял: для сериала про теннис нужен продюсер, который играет в теннис, а я с первого по десятые классы занимался им довольно серьезно, был настоящим фанатом, смотрел турниры, знал наизусть первую десятку игроков. С этого и начался путь: было написано четыре или пять заявок, но ни одна из них не «заработала». И лишь вместе со сценаристами Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым мы нашли простую идею — история тренера и его воспитанницы, почти как отношения отца и дочери, но все же другие. Так все закрутилось: серии начали писаться легко, материал ожил, и проект стал складываться естественно и очень вдохновляюще.
Релиз сериала «Игра на вылет» — эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
12+
