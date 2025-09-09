Фильмы Дзиги Вертова и Франсуа Трюффо покажут в уличном кинотеатре Новой Голландии

В планах на эту неделю — культовые черно-белые ленты прошлого века: «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Жюль и Джим» и «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо. Кинотеатр расположился в парковой зоне. Все фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. Старт смотра — в 19:30. Показы могут перенести из-за погодных условий. Следить за обновлениями можно здесь.