Фильмы Дзиги Вертова и Франсуа Трюффо покажут в уличном кинотеатре Новой Голландии

Каждый вторник, среду и четверг смотрим актуальное и любимое кино совершенно бесплатно и на открытом воздухе.
В планах на эту неделю — культовые черно-белые ленты прошлого века: «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Жюль и Джим» и «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо. Кинотеатр расположился в парковой зоне. Все фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. Старт смотра — в 19:30. Показы могут перенести из-за погодных условий. Следить за обновлениями можно здесь.
- 9 сентября, 19:30 — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929). Немой экспериментальный док с бессюжетной кинозарисовкой жизни советского города: Одессы, Киева и Москвы. Центральным персонажем становится сам киноаппарат (камера Debrie Parvo). Вертов использует сложнейшие приемы визуального сопоставления и ассоциативного монтажа. Плотность монтажных склеек позволила добиться динамичного монтажа, которой раскрывал быстрый ритм жизни горожан. Фильм снят без сценария, титров, декораций и актеров. Показы в кинотеатрах первоначально сопровождались живой музыкой. Позже для него было создано более 10 саундтреков разными музыкантами, включая The Cinematic Orchestra и Майкла Наймана
- 10 сентября, 19:30 — «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо (1962). Действие мелодрамы разворачивается перед и после Первой мировой войны. Два друга — француз Джим и австриец Жюль — влюбляются в одну женщину, Катрин. Она выходит замуж за одного, но тоскует по другому. Основан на полуавтобиографичном романе Анри-Пьера Роше, найденном режиссером в букинисте. В съемках использовали нестандартные условия: съемку в воздухе на вертолете, в движении на велосипеде.
- 11 сентября, 19:30 — «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо (1959). Автобиографичная трагикомическая драма с элементами криминала о трудном подростке Антуане Дуанеле, который страдает от равнодушия матери и отчима, неудач в школе. После кражи пишущей машинки его отправляют в исправительный лагерь. Дебютный фильм во многом основан на детстве самого режиссера и снят всего за 46 дней в посвящение кинокритику Андре Базену. В названии заложена идиома «faire les 400 coups», которая означает «вести бурную жизнь, нарушать правила». Картина получила каннскую ветвь за лучшую режиссуру.
