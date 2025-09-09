Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Фильмы Дзиги Вертова и Франсуа Трюффо покажут в уличном кинотеатре Новой Голландии

Каждый вторник, среду и четверг смотрим актуальное и любимое кино совершенно бесплатно и на открытом воздухе.

В планах на эту неделю — культовые черно-белые ленты прошлого века: «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Жюль и Джим» и «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо. Кинотеатр расположился в парковой зоне. Все фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. Старт смотра — в 19:30. Показы могут перенести из-за погодных условий. Следить за обновлениями можно здесь.

  • 9 сентября, 19:30 — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929). Немой экспериментальный док с бессюжетной кинозарисовкой жизни советского города: Одессы, Киева и Москвы. Центральным персонажем становится сам киноаппарат (камера Debrie Parvo). Вертов использует сложнейшие приемы визуального сопоставления и ассоциативного монтажа. Плотность монтажных склеек позволила добиться динамичного монтажа, которой раскрывал быстрый ритм жизни горожан. Фильм снят без сценария, титров, декораций и актеров. Показы в кинотеатрах первоначально сопровождались живой музыкой. Позже для него было создано более 10 саундтреков разными музыкантами, включая The Cinematic Orchestra и Майкла Наймана
  • 10 сентября, 19:30 — «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо (1962). Действие мелодрамы разворачивается перед и после Первой мировой войны. Два друга — француз Джим и австриец Жюль — влюбляются в одну женщину, Катрин. Она выходит замуж за одного, но тоскует по другому. Основан на полуавтобиографичном романе Анри-Пьера Роше, найденном режиссером в букинисте. В съемках использовали нестандартные условия: съемку в воздухе на вертолете, в движении на велосипеде. 
  • 11 сентября, 19:30 — «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо (1959). Автобиографичная трагикомическая драма с элементами криминала о трудном подростке Антуане Дуанеле, который страдает от равнодушия матери и отчима, неудач в школе. После кражи пишущей машинки его отправляют в исправительный лагерь. Дебютный фильм во многом основан на детстве самого режиссера и снят всего за 46 дней в посвящение кинокритику Андре Базену. В названии заложена идиома «faire les 400 coups», которая означает «вести бурную жизнь, нарушать правила». Картина получила каннскую ветвь за лучшую режиссуру.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: