Победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

Фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» получил «Золотого льва» и стал победителем 82-го Венецианского кинофестиваля. Приз за лучший дебют получила российский режиссер Настя Коркия с картиной «Короткое лето».
Жюри во главе с Александром Пейном вручило «Серебряного льва» за режиссуру Бену Сафди, автору спортивной драмы «Крушащая машина». Гран-при достался фильму «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Ханьи.
Приз Луиджи Ди Лаурентиса за дебютный фильм получила Настя Коркия, выпускница филфака МГУ и Московской школы нового кино, за картину «Короткое лето». Специальные призы жюри получили фильмы «Потерянная земля» Акио Фудзимото и «Под облаками» Джанфранко Рози.
Вот полный список победителей 82-го Венецианского кинофестиваля:
- «Золотой лев» — «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
- «Серебряный лев» — «Голос Хинд Раджаб» Каутер бен Ханьи
- «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Бенни Сэфди («Крушащая машина»)
- Специальный приз жюри — Джанфранко Рози («Под облаками»)
- «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло («Помилование»)
- «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»)
- «Лучшая молодая актриса» — Луна Ведлер («Молчаливый друг»)
- Приз за лучший сценарий — Валери Донзелли и Жиль Маршан («На работе»)
- «Лучший дебют» — Настя Коркия «Короткое лето»
- «Лучшая актриса» в программе «Горизонты» — Бенедетта Поркаролли («Похищение Арабеллы»)
- «Лучший фильм» в программе «Горизонты» — «В пути» Дэвида Паблоса
- Почетный «Золотой лев» — режиссер Вернер Херцог и актриса Ким Новак
- Специальная награда Armani Beauty — Мариам Тузани («Calle Málaga»)
Напомним, в прошлом году, на 81-м Венецианском кинофестивале, главный приз — «Золотого льва» — получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».
Комментарии (0)