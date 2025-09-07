Победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

Жюри во главе с Александром Пейном вручило «Серебряного льва» за режиссуру Бену Сафди, автору спортивной драмы «Крушащая машина». Гран-при достался фильму «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Ханьи.

Приз Луиджи Ди Лаурентиса за дебютный фильм получила Настя Коркия, выпускница филфака МГУ и Московской школы нового кино, за картину «Короткое лето». Специальные призы жюри получили фильмы «Потерянная земля» Акио Фудзимото и «Под облаками» Джанфранко Рози.

Вот полный список победителей 82-го Венецианского кинофестиваля:

«Золотой лев» — «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

«Серебряный лев» — «Голос Хинд Раджаб» Каутер бен Ханьи

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Бенни Сэфди («Крушащая машина»)

Специальный приз жюри — Джанфранко Рози («Под облаками»)

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло («Помилование»)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»)

«Лучшая молодая актриса» — Луна Ведлер («Молчаливый друг»)

Приз за лучший сценарий — Валери Донзелли и Жиль Маршан («На работе»)

«Лучший дебют» — Настя Коркия «Короткое лето»

«Лучшая актриса» в программе «Горизонты» — Бенедетта Поркаролли («Похищение Арабеллы»)

«Лучший фильм» в программе «Горизонты» — «В пути» Дэвида Паблоса

Почетный «Золотой лев» — режиссер Вернер Херцог и актриса Ким Новак

Специальная награда Armani Beauty — Мариам Тузани («Calle Málaga»)

Напомним, в прошлом году, на 81-м Венецианском кинофестивале, главный приз — «Золотого льва» — получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».