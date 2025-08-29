Стартовали съемки сериала по бестселлеру Алексея Иванова «Вегетация» с Алексеем Серебряковым

Режиссером выступит Максим Свешников, оператором-постановщиком — Илья Авербах. До этого тандем работал над сериалами «Плейлист волонтера», «Контейнер» и «Прометей». Шоураннер и сценарист проекта — Илья Тилькин, уже участвовавший в экранизации «Сердца Пармы» Иванова.

Также в касте лексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарев, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Александр Булатов, Юрий Быков и другие.