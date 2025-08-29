Стартовали съемки сериала по бестселлеру Алексея Иванова «Вегетация» с Алексеем Серебряковым

В лучших традициях автора «Географ глобус пропил» и «Сердца Пармы» действие фантастического проекта происходит на Урале. В недалеком будущем там вырос особенный лес, из которого получается уникальный вид топлива. За новый ресурс разворачивается настоящая битва: опытному заготовщику Типалову (Алексей Серебряков), его племяннице Марине (Ксения Трейстер) и их внезапному партнеру по сложному бизнесу Сереге (Денис Косиков) противостоят сотни оппонентов, желающих легко разбогатеть.
Режиссером выступит Максим Свешников, оператором-постановщиком — Илья Авербах. До этого тандем работал над сериалами «Плейлист волонтера», «Контейнер» и «Прометей». Шоураннер и сценарист проекта — Илья Тилькин, уже участвовавший в экранизации «Сердца Пармы» Иванова.
Также в касте лексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарев, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Александр Булатов, Юрий Быков и другие.
Алексей Иванов
автор романа «Вегетация»:
«Сразу ощущается, что сериал будет фантастическим: скорость реализации проекта преодолевает земное притяжение, и команда — просто фантастика. Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и «Вегетация», я уверен, предъявит его новый формат — российский, национальный. И, конечно, я надеюсь, что в итоге мы получим шоу не хуже знаменитого «The Last of Us».
В совместном проекте стриминга Okko и продюсерской компании «Среда» запланировано восемь эпизодов.
18+
