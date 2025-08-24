Netflix создал подборки фильмов и сериалов для каждого знака зодиака

Платформа представила «Астрологический хаб» с обновлениями на протяжении всего года.
Стриминговый сервис Netflix с 21 августа запустил новый раздел — «Астрологический хаб». Он предлагает пользователям подборки фильмов и сериалов, основанные на архетипах знаков зодиака, сообщает The Hollywood Reporter.
Для использования раздела не нужно вводить дату рождения или знак — система сама сформирует персонализированную подборку. Контент будет регулярно обновляться в течение года.
Среди рекомендаций:
- Скорпионы — «Уэнсдей», «Доктор Хаус», триллер «Ночной агент» и «Достать ножи: стеклянная луковица».
- Девы — «Ход королевы», «Бумажный дом», «Оппенгеймер».
- Весы — «Острые козырьки», «Озарк», «Последний кандидат».
- Стрельцы — «Ведьмак», «Большой куш».
- Козероги — «Хороший доктор», «Отдел нераскрытых дел», «Изобретая Анну».
- Водолеи — «Звездный путь», «Морской бой».
- Рыбы — «Бриджертоны», «Ирландское желание».
- Овны — «Игра в кальмара».
- Тельцы — «Девичник в Вегасе».
- Близнецы — «Дневник Бриджит Джонс».
- Раки — «Джинни и Джорджия», «Общество мертвых поэтов».
- Львы — «Эмили в Париже», «Корона».
Netflix также добавил короткие описания для знаков: Водолеи названы «неземными существами», Рыбы — «тем, кто воплощает мечты в жизнь», а Овны — «любят хаос и конкуренцию».
