Netflix создал подборки фильмов и сериалов для каждого знака зодиака

Платформа представила «Астрологический хаб» с обновлениями на протяжении всего года.

Emre Akkoyun / Shutterstock.com

Стриминговый сервис Netflix с 21 августа запустил новый раздел — «Астрологический хаб». Он предлагает пользователям подборки фильмов и сериалов, основанные на архетипах знаков зодиака, сообщает The Hollywood Reporter.

Для использования раздела не нужно вводить дату рождения или знак — система сама сформирует персонализированную подборку. Контент будет регулярно обновляться в течение года.

Среди рекомендаций:

  • Скорпионы — «Уэнсдей», «Доктор Хаус», триллер «Ночной агент» и «Достать ножи: стеклянная луковица».
  • Девы — «Ход королевы», «Бумажный дом», «Оппенгеймер».
  • Весы — «Острые козырьки», «Озарк», «Последний кандидат».
  • Стрельцы — «Ведьмак», «Большой куш».
  • Козероги — «Хороший доктор», «Отдел нераскрытых дел», «Изобретая Анну».
  • Водолеи — «Звездный путь», «Морской бой».
  • Рыбы — «Бриджертоны», «Ирландское желание».
  • Овны — «Игра в кальмара».
  • Тельцы — «Девичник в Вегасе».
  • Близнецы — «Дневник Бриджит Джонс».
  • Раки — «Джинни и Джорджия», «Общество мертвых поэтов».
  • Львы — «Эмили в Париже», «Корона».

Netflix также добавил короткие описания для знаков: Водолеи названы «неземными существами», Рыбы — «тем, кто воплощает мечты в жизнь», а Овны — «любят хаос и конкуренцию».

