Netflix создал подборки фильмов и сериалов для каждого знака зодиака

Стриминговый сервис Netflix с 21 августа запустил новый раздел — «Астрологический хаб». Он предлагает пользователям подборки фильмов и сериалов, основанные на архетипах знаков зодиака, сообщает The Hollywood Reporter.

Для использования раздела не нужно вводить дату рождения или знак — система сама сформирует персонализированную подборку. Контент будет регулярно обновляться в течение года.

Среди рекомендаций:

Скорпионы — «Уэнсдей», «Доктор Хаус», триллер «Ночной агент» и «Достать ножи: стеклянная луковица».

Девы — «Ход королевы», «Бумажный дом», «Оппенгеймер».

Весы — «Острые козырьки», «Озарк», «Последний кандидат».

Стрельцы — «Ведьмак», «Большой куш».

Козероги — «Хороший доктор», «Отдел нераскрытых дел», «Изобретая Анну».

Водолеи — «Звездный путь», «Морской бой».

Рыбы — «Бриджертоны», «Ирландское желание».

Овны — «Игра в кальмара».

Тельцы — «Девичник в Вегасе».

Близнецы — «Дневник Бриджит Джонс».

Раки — «Джинни и Джорджия», «Общество мертвых поэтов».

Львы — «Эмили в Париже», «Корона».

Netflix также добавил короткие описания для знаков: Водолеи названы «неземными существами», Рыбы — «тем, кто воплощает мечты в жизнь», а Овны — «любят хаос и конкуренцию».

