Кино и сериалы

Роман Михайлов снимает оммаж на индийский фильм о бедном танцоре

Режиссер (и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») поделился планами на будущий проект на своей странице в Telegram.

Роман Михайлов
Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

Как математик, брейк-дансер и писатель Роман Михайлов стал главным инди-режиссером России (6 фильмов за 2 года!)

В сообщении Роман Михайлов поделился почти фантазийной историей мистических совпадений, развернувшейся на 27 лет.

В студенчестве (1997 год) самый самобытный (и продуктивный!) инди-режиссер знакомится с Сергеем — талантливым писателем. Он пишет повесть о танцоре, который посвятил жизнь копированию движений тигра в цирке. Герой беден, одержим искусством, живет на грани реальности и делирия. Сергей в одночасье исчезает, а позже оказывается в тюрьме из-за акции нацболов (2000 год). Спустя пять лет Михайлов случайно видит артхаусный фильм («шепот залетевшего ангела») на хинди в индийской Аллахабаде. А сюжет картины в точности повторял повесть Сергея: бедный танцор, танец тигра и катарсис. За 10 лет поисков режиссеру удалось узнать имя режиссера — Буддхадев Дасгупта. 

«В общем, через много лет кто-то из слушателей моего стрима купил этот фильм у некоего индийского чела и выслал. Вот он, этот фильм — мой самый любимый фильм вообще, инициатический. Там кто-то в комментах написал sabhee ko dhekhene chaheye», — делится в сообщении Михайлов.

Спустя 16 лет Роман Михайлов находит «инициатический» (переломный) в своей жизни фильм — «Tahader Katha» (1992). Сегодня режиссер снимает собственную картину по мотивам. Это не ремейк, а оммаж: новые герои, другой сюжет, но та же духовная основа — от странных танцев и нищеты до людей-зверей, ангелов в клубах и экзистенциального угара.

Люди:
Роман Михайлов

