Джо Коул исполнит роль Александра МакКуина в фильме «Королева моды»

В фильме также снимутся: Дейн ДеХаан («Валериан и город тысячи планет») в роли Детмара Блоу, Шути Гатва («Половое воспитание») — в образе журналиста Майкла Робертса, Стейси Мартин («Бруталист») — в роли светской дамы Дафны Гиннесс, Фионн О’Ши («Нормальные люди») — в роли модельера Филипа Трейси, Мишель Докери («Аббатство Даунтон») — в роли бывшего главного редактора Vogue Александры Шульман.

Сюжет картины сосредоточен на редакторе Tatler и Vogue, открывшей миру Александра МакКуина и сыгравшей ключевую роль в карьере Филипа Трейси. Она покончила с собой в 2007 году в возрасте 48 лет.

Для съемок Дафна Гиннесс предоставила вещи из собственной коллекции одежды haute couture, Филип Трейси открыл доступ к своему архиву, Маноло Бланик специально создал для проекта несколько пар обуви.

Напомним, В Нью-Йорке пройдет постановка спектакля «Дом МакКуина», посвященного отношениям известного модельера с его семьей и Детмаром Блоу. Главную роль Александра МакКуина сыграет Люк Ньютон («Бриджертоны»).