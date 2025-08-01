Бу! Испугался? Сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым завершается! Смотрим тизер финала

В заключительной главе хитовой детективной комедии ожидаем бунт в закрытой вампирской общине, пропажу невинных в Смоленске и жестокую битву между вурдалаками.
В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?
«Третий сезон, как и предыдущие два, станет многожанровым. Мне кажется, что это большое удовольствие иметь возможность затрагивать в рамках одного сериала много жанров. Также мы расскажем об уральских вампирах. Главное отличие: смоленские вампиры живут семьей и более человечные, уральские — эгоистичные и живут общиной», — комментирует режиссер, автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов.
В новом сезоне к героям сериала присоединятся уральские вампиры, среди которых 500-летняя Госпожа (Евгения Дмитриева), брат и сестра Стефан и Мия (Антон Косточкин и Мария Лисовая), супруги Демид и Серафима (Дмитрий Миллер, Софья Шидловская). В общину также вошли Профессор (Никита Тарасов), Николя (Павел Братковский) и Отшельница (Лаура Пицхелаури), а их лидером выступает Борис Феликсович, к роли которого вернулся Егор Дружинин.
А Глеба Колюжного, который играл в прошлом Женька (а сейчас отправился в армию), в кадре заменит актер Тимофей Кочнев. В сюжете рокировку объяснили пластической операцией героя.
Съемки финала продолжаются в Москве с мая.
«Расставаться с "Вампирами" я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на 4-м сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после 3-го сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится. Вся "вампирская" жизнь — борьба. Каждый съемочный день — вызов и подвиг в противостоянии с обстоятельствами, таймингом, хронометражом смены и ограничениями актеров. Вот прямо сейчас боремся с осадками. Летний дождь после жары не всегда желанный», — добавляет Алексей Акимов.
Режиссером и шоураннером третьего сезона выступает Алексей Акимов. В команде сценаристов — Константин Гарбузов, Роман Бородавкин, Дмитрий Шепелевич, Дмитрий Матросов, Кирилл Соловьев, Алексей Шляппо, Ольга Симонова, Вадим Хлебкович. Ведущие роли исполнят Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов, Егор Дружинин, Евгения Дмитриева, Дмитрий Миллер, Антон Косточкин, Мария Лисовая, Софья Шидловская, Никита Тарасов, Ананке, Лаура Пицхелаури, Алексей Розин и другие.
12+
Комментарии (0)