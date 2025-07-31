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Месяц Хаяо Миядзаки стартует на Елагином острове! Любимую классику (бесплатно!) покажут под открытым небом

В программе — культовые «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и видеолекции о режиссере.

Dasian / Shutterstock

С 6 по 28 августа в культурном кластере T2 Art Space&Co на Елагином острове покажут лучшие анимационные фильмы Хаяо Миядзаки. Смотры пройдут в кинотеатре под открытым небом совершенно бесплатно, не нужна даже регистрация. Программу дополнит образовательный блок из видеолекции о жизни и творчестве демиурга фантазийных кибер-панк миров. 

Расписание показов и лекций:

  • 6 августа, 20:00 — «Рыбка Поньо на утесе» (2008). Сюжет рассказывает о дружбе рыбки, мечтающей стать человеком, и мальчика Сосукэ. Анимационный фильм создан с полностью ручной рисовкой (170 тысяч кадров!) и без компьютерной графики — все волны, штормы, переливы света нарисованы акварелью и пастелью. Источником визуального вдохновения для мастера стала картина Джона Эверетта Милле «Офелия», а в основу сюжета легла переосмысленная сказка Ганса Андерсона «Русалочка».
  • 13 августа, 19:30 — «Шепот сердца» (1995). Картина снята по сценарию Миядзаки его протеже Есифуми Кондо. Единственный фильм Ghibli, где действие происходит в реалистичном Токио 1990-х годов. В основе сюжета — история школьницы Сидзуку, пишущей роман, и ее встречи с антикваром Сэйдзи.
  • 14 августа, 19:30 — «Ходячий замок» (2004). Анимационная адаптация романа Дианы Уинн Джонс рассказывает о молодой девушке Софи, которую превратили в старуху. Фильм создавали с помощью смешанной техники 2D-анимации и CGI. Это первое аниме, открывшее Венецианский кинофестиваль.
  • 15 августа, 16:00 — Видеолекция: «Вселенная Миядзаки»
  • 18 августа, 20:00 — «Мой сосед Тоторо» (1988). Сестры Сацуки и Мэй переезжают в деревню, где встречают духов леса. Тоторо — хранитель жизни, помогающий детям пережить болезнь матери. Фильм отсылает к детству Миядзаки в послевоенной Японии.
  • 19 августа, 19:30 — «Принцесса Мононоке» (1997). Война между Железным городом и духами леса. Аситака и Сан (девушка-волчица) пытаются остановить конфликт. В анимационном фильме Ghibli впервые применяют CGI и 3D-модели для анимации крови демонов и движений духов. Бюджет $23.5 млн стал рекордным для аниме 1990-х годов.
  • 27 августа, 16:30 — Видеолекция: «Вселенная Миядзаки».
  • 28 августа, 16:30 — Видеолекция: «Вселенная Миядзаки».

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