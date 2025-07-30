Максим Матвеев, Софья Эрнст и Петр Скворцов разбираются в любви во втором сезоне драмеди Дарьи Мороз «Секс. До и после»

Во втором сезоне действие провокационной антологии развернется в Петербурге ― «центре притяжения неординарных и самобытных личностей». Мостиком между город и героями станет героиня Юлии Снигирь ― яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед.
Во втором сезоне драмеди речь снова пойдет о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности.
Режиссер:
Для меня возвращение к «Сексу. До и после» — это одновременно и радость, и большая ответственность. Первый сезон стал моим режиссерским дебютом: все было новое, неожиданное, страшное и в первый раз. Но с той поры я успела снять еще один проект и, возвращалась на площадку уже осознанно, с более четким пониманием процессов и, честно говоря, с еще большим азартом. Во втором сезоне мы сохранили структуру новелл, но перенесли действие в Санкт-Петербург. Таким образом, город становится новым героем картины: объединяющим, атмосферным, живым, немного загадочным. Экскурсовод, в исполнении Юлии Снигирь, проведет зрителя через весь сезон, и у нее также будет своя линия, как когда-то у персонала бара «Лед» в первом сезоне. Мы постарались сохранить визуальный язык первого сезона, но добавили новые краски, плотность кадра, немного изменили ритмы. У нас новый оператор-постановщик Женя Цветков, и он, безусловно, внес свое видение, добавил в проект свежий визуальный акцент. Если серии первого сезона больше напоминали скетчи, то новеллы второго — чуть глубже по смыслам, по актерским работам, по диалогам. Его основная тема — «Секс тоже очень важен для отношений», и каждая история исследует вопрос с разных сторон: через столкновение позиций, флирт, любовь, близость, кризисы, доверие. Так же, как и в первой части картины, наш актерский состав ― это невероятный калейдоскоп примерно из 30-ти главных героев и каждая съемка с ними — отдельное событие. Это требует точной работы, концентрации, ощущения единого дыхания внутри команды. И я очень рада, что к работе вернулась почти вся производственная команда первого сезона: Слава Дусмухаметов, Рома Новиков, Виктория Сухарева, Антон Морозенко и авторская команда, Юля Миловидова, Гаянэ Асланова, Настя Баталова, короче — все, с кем мы начали эту историю. Первый сезон снят с огромной любовью и отдачей, радостно войти в эту реку еще раз! Думаю, для всей команды, это не просто продолжение — это шаг вперед, попытка сделать “левел-ап“ без потери легкости, дерзости и честности, за которые зрители полюбили проект. Мы хотим, чтобы второй сезон был интересным не только для тех, кто с нами с самого начала, но и для новых зрителей. Чтобы его хотелось смотреть — и еще, и еще.
В касте второго сезона драмеди Дарьи Мороз: Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Анастасия Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева, Николай Романов, Григорий Верник, Анастасия Уколова, Максим Матвеев, Дарья Балабанова, Алексей Макаров, Вероника Мохирева, Алексей Филимонов, Полина Гухман, Владислав Ценев, Игорь Черневич, Наталья Суркова , Петр Скворцов и Антон Лапенко. Авторами сценария выступили Антон Морозенко, Тимур Корепанов, Богдан Мурашов, Александр Козлов, Дарья Мороз и Александра Рутберг. Оператором —Евгений Цветков. Производством занимаются Originals Production и Norm Production для Okko.
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