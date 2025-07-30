Максим Матвеев, Софья Эрнст и Петр Скворцов разбираются в любви во втором сезоне драмеди Дарьи Мороз «Секс. До и после»

Дарья Мороз:

Режиссер:

Для меня возвращение к «Сексу. До и после» — это одновременно и радость, и большая ответственность. Первый сезон стал моим режиссерским дебютом: все было новое, неожиданное, страшное и в первый раз. Но с той поры я успела снять еще один проект и, возвращалась на площадку уже осознанно, с более четким пониманием процессов и, честно говоря, с еще большим азартом. Во втором сезоне мы сохранили структуру новелл, но перенесли действие в Санкт-Петербург. Таким образом, город становится новым героем картины: объединяющим, атмосферным, живым, немного загадочным. Экскурсовод, в исполнении Юлии Снигирь, проведет зрителя через весь сезон, и у нее также будет своя линия, как когда-то у персонала бара «Лед» в первом сезоне. Мы постарались сохранить визуальный язык первого сезона, но добавили новые краски, плотность кадра, немного изменили ритмы. У нас новый оператор-постановщик Женя Цветков, и он, безусловно, внес свое видение, добавил в проект свежий визуальный акцент. Если серии первого сезона больше напоминали скетчи, то новеллы второго — чуть глубже по смыслам, по актерским работам, по диалогам. Его основная тема — «Секс тоже очень важен для отношений», и каждая история исследует вопрос с разных сторон: через столкновение позиций, флирт, любовь, близость, кризисы, доверие. Так же, как и в первой части картины, наш актерский состав ― это невероятный калейдоскоп примерно из 30-ти главных героев и каждая съемка с ними — отдельное событие. Это требует точной работы, концентрации, ощущения единого дыхания внутри команды. И я очень рада, что к работе вернулась почти вся производственная команда первого сезона: Слава Дусмухаметов, Рома Новиков, Виктория Сухарева, Антон Морозенко и авторская команда, Юля Миловидова, Гаянэ Асланова, Настя Баталова, короче — все, с кем мы начали эту историю. Первый сезон снят с огромной любовью и отдачей, радостно войти в эту реку еще раз! Думаю, для всей команды, это не просто продолжение — это шаг вперед, попытка сделать “левел-ап“ без потери легкости, дерзости и честности, за которые зрители полюбили проект. Мы хотим, чтобы второй сезон был интересным не только для тех, кто с нами с самого начала, но и для новых зрителей. Чтобы его хотелось смотреть — и еще, и еще.