На берегу Финского залива пройдет X юбилейный фестиваль короткого метра под открытым небом «Кинолес»

С 15 по 17 августа на пляже «Морские дубки» в Лисьем Носу в десятый раз пройдет ежегодный фестиваль короткометражных фильмов под открытым небом «Кинолес». Среди более 500 заявок — работ из России, Индии, Латвии и Армении — по традиции отобрали 10 лучших игровых картин: военные драмы, сюрреалистические комедии, гипнозы и пересказы полузабытых легенд прошлого. А сквозной темой юбилейного года стал «выбор, который мы делаем, когда все идет не по плану». Это истории «о людях на распутье, о реальности, где волшебство соседствует с болью, а смех с серьезностью». Смотры дополнят ретроспектива фильмов-победителей прошлых лет.

«За десять лет "Кинолес" зарекомендовал себя как площадку с особенной душевной атмосферой опен-эйра, на которой сочетаются кинопоказы, образовательная программа и отдых на природе. Для молодых авторов это возможность быть увиденными, для зрителей — открыть короткометражное кино вне мейнстрима. Это делает фестиваль узнаваемым и значимым событием для нашего города», — добавляет продюсер «Кинолеса» Николай Котяш.