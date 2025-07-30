На берегу Финского залива пройдет X юбилейный фестиваль короткого метра под открытым небом «Кинолес»

В программе опен-эйра в Лисьем Носу — показы короткометражек, лекции, творческие мастерские и тематические кино-шатры.
С 15 по 17 августа на пляже «Морские дубки» в Лисьем Носу в десятый раз пройдет ежегодный фестиваль короткометражных фильмов под открытым небом «Кинолес». Среди более 500 заявок — работ из России, Индии, Латвии и Армении — по традиции отобрали 10 лучших игровых картин: военные драмы, сюрреалистические комедии, гипнозы и пересказы полузабытых легенд прошлого. А сквозной темой юбилейного года стал «выбор, который мы делаем, когда все идет не по плану». Это истории «о людях на распутье, о реальности, где волшебство соседствует с болью, а смех с серьезностью». Смотры дополнят ретроспектива фильмов-победителей прошлых лет.
«За десять лет "Кинолес" зарекомендовал себя как площадку с особенной душевной атмосферой опен-эйра, на которой сочетаются кинопоказы, образовательная программа и отдых на природе. Для молодых авторов это возможность быть увиденными, для зрителей — открыть короткометражное кино вне мейнстрима. Это делает фестиваль узнаваемым и значимым событием для нашего города», — добавляет продюсер «Кинолеса» Николай Котяш.
В конкурсную программу Х Международного кинофестиваля короткометражного кино вошли: «Гипноз» Глеба Прохорова, «Дядя Гриша уже уходит» Ильи Пономарева, «Зуб даю» Сергея Анненкова, «Кресты» Дмитрия Пасичнюка, «Петелька-крючочек» Глеба Кучинского, «Петля времени» Сергея Юкляевских, «Пошла бабушка в аптеку» Евгения Грушевского, «Простой план» Светланы Клаус, «Цвиток» Максима Кулькова и «Черепаха» Морис Амирян.
Во внеконкурсной программе покажут «Голубую мечту» Правина Кумара Нагендрана из Индии, «Исследовательницу» Михаила Романова, «Робинзон?» Марианны Мовсесян из Армении, «Трезорку» Ильи Северова, а также «Уроки фортепиано» Гузель Ахметшиной.
Фильмы оценят 9 режиссеров фильмов-победителей предыдущих сезонов «Кинолеса» (с 2016 по 2024 года).
Помимо кинопоказов, организаторы фестиваля подготовили параллельную программу воркшопов по основам киноискусства — в тематических шатрах устроят мини-школы по операторскому искусству, научат ставить свет и настраивать звук, раскроют секреты режиссуры и актерского мастерства. Их дополнят живые встречи со столпами кино и опен-эйр активности для гостей всех возрастов.
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