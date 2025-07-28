Осел из «Шрека» получит полнометражный спин-офф

Новостью о продакшне поделился актер Эдди Мерфи, озвучивший Осла в оригинальной франшизе «Шрек». Работа над спин-оффом начнется уже в начале осени, а релиз планируют на декабрь 2026 года. Производством займется DreamWorks.

В интервью по случаю выхода «Шрека 5» Мерфи также поделился: «Это будет, как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях — которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы все еще в павильоне и в буквальном смысле все еще работаем над "Шреком". В сентябре мы начинаем работу над "Ослом", если все пойдет по плану».