Скончался режиссер фильмов «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» Юрий Кара

Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Учился в Московском институте стали и сплавов, работал инженером-радиофизиком, стал кандидатом физико-математических наук. В 1987 окончил ВГИК (мастерская народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

Его дипломной работой стал фильм «Завтра была война», визуально стилизованная под картинку 30-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. В 1993 году Кара снял экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, роли в которой исполнили Виктор Раков, Анастасия Вертинская, Валентин Гафт и Николай Бурляев. Однако в прокат лента вышла только в 2011 году из-за разногласий режиссера и продюсеров.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Юрия Викторовича.