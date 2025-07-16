В сети появился тизер финального сезона сериала «Очень странные дела»

По сюжету финальное сражение с потусторонней силой развернется осенью 1987 года. Герои пытаются найти правителя Изнанки — злодея Векну, в то время, как городок Хокинс находится под полным контролем военных, которые усиленно ищут Одиннадцать.

В касте пятого сезона — все основные актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири. Также одну из ролей сыграла звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон.

Всего выйдет 8 эпизодов: первые четыре — 26 ноября, следующие три — 25 декабря, а показ финала запланирован на 31 декабря.