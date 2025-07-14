Скончался режиссер Александр Митта

Александр Наумович Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1955-м окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева, работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах, но почти сразу ушел в кино — в 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).

В качестве актера снимался в фильмах Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» (1964) и «Июльский дождь» (1966). Как режиссер снял 18 картин, в том числе «Друг мой, Колька!» (1961), «Без страха и упрёка» (1962), «Звонят, откройте дверь» (1965), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая…» (1972), «Москва, любовь моя» (1974), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976) и «Экипаж» (1979) — первую зрелищную и самую удачную отечественную киноленту в жанре фильма-катастрофы.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Александра Наумовича.