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Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — стартует 5 сентября

Стриминговый сервис Peacock представил новый сериал, который развивает сюжет популярного комедийного шоу и показывает жизнь сотрудников редакции.

Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

В день премьеры выйдут четыре эпизода, затем — по две серии в неделю до 25 сентября. Сюжет сосредоточен на попытке возродить умирающую региональную газету на Среднем Западе США, сообщает Variety.

«Съемочная группа документалистов, увековечившая филиал Dunder Mifflin в Скрантоне, ищет новую тему и обнаруживает историческую газету Среднего Запада и издателя, пытающегося возродить ее», — гласит официальное описание.

Главную роль — начинающего идеалиста в редакции — исполнил Домналл Глисон. Управляющего редактора сыграла Сабрина Импаччаторе. В числе других актеров — Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Автор американской версии «Офиса» Грег Дэниелс разработал новый сериал вместе с Майклом Команом. Они выступили исполнительными продюсерами проекта, как и Рики Джервейс и Стивен Мерчант — создатели оригинального британского «Офиса», а также Говард Кляйн, Бен Сильверман и компания Banijay Americas (бывшая Reveille). Производством занималась студия Universal Television.

Ранее мы рассказывали, что вышел комедийный мини-сериал «Времена года» со звездой «Офиса» Стивом Кареллом.

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