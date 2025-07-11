Алису Фрейндлих наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Алиса Фрейндлих награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Его вручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Орден присвоили 8 декабря 2024 года, в день 90-летия актрисы, за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

«Всю свою жизнь — мне посчастливилось — я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением и бесконечно радовалась всю свою жизнь. У меня есть только одна заслуга — служила верой и правдой», — поделилась Алиса Бруновна.

Ранее в 2019, 2009 и 2004 года Фрейндлих удостоилась орденов II, III и IV степеней соотвественно.

Алиса Фрейндлих (1934) — актриса советского и российского театра и кино. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского в 1957 году и с тех пор служила в Театре Комиссаржевской (1957–1961), Театре Ленсовета (1961–1983) и Большом драматическом театре Товстоногова (с 1983 и по сей день). Среди самых ярких театральных ролей Фрейндлих: Элиза Дулитл в «Пигмалионе», Раневская в «Вишневом саду» и Катерина Ивановна из «Преступления и наказания». В кино актриса известна по культовым Людмиле Калугиной из «Служебного романа», Анне Австрийской в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» и Хариты Огудаловой в «Жестоком романсе».