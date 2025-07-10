У «Теории Большого взрыва» появится спин-офф — «Стюарт не смог спасти вселенную» расскажет о владельце магазина комиксов

Cпин-офф «Теории Большого взрыва» Stuart Fails to Save the Universe (или «Стюарт не смог спасти Вселенную») выйдет на стриминге HBO Max. Новость о продакшене возникла еще в начале 2023 года.

В касте нового ситкома: Кевин Сассман, Лорен Лэпкус, Брайан Позен и Джон Росс Боуи, сыгравшие в оригинальной «Теории большого взрыва». Производством занимаются шоураннеры оригинального сериала — Чак Лорри, Зак Пенн и Билл Прэди.

«Я хотел сделать нечто радикальное, выйти из зоны комфорта, а именно – сериал, который герои "Теории большого взрыва" одновременно обожали бы, ненавидели и бесконечно обсуждали», – отметил Лорри.