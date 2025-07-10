Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

У «Теории Большого взрыва» появится спин-офф — «Стюарт не смог спасти вселенную» расскажет о владельце магазина комиксов

По сюжету, Стюарт Блум случайно ломает квантовое устройство и разом разрушает несколько вселенных. Вместе с друзьями он постарается исправить ситуацию, встречая на своем пути альтернативные версии знакомых героев.

Featureflash Photo Agency / Shutterstock

Cпин-офф «Теории Большого взрыва» Stuart Fails to Save the Universe (или «Стюарт не смог спасти Вселенную») выйдет на стриминге HBO Max. Новость о продакшене возникла еще в начале 2023 года.

В касте нового ситкома: Кевин Сассман, Лорен Лэпкус, Брайан Позен и Джон Росс Боуи, сыгравшие в оригинальной «Теории большого взрыва». Производством занимаются шоураннеры оригинального сериала — Чак Лорри, Зак Пенн и Билл Прэди.

«Я хотел сделать нечто радикальное, выйти из зоны комфорта, а именно – сериал, который герои "Теории большого взрыва" одновременно обожали бы, ненавидели и бесконечно обсуждали», – отметил Лорри.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: