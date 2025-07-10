В новом сезоне ведущей проекта «Новый день» на ТВ-3 станет психолог Виктория Дмитриева

новая ведущая шоу

«Как семейный психолог я хочу привнести в проект больше доказательных и практических знаний — ведь психология часто воспринимается как нечто абстрактное, хотя на самом деле это простые действия, которые реально могут улучшить жизнь. Один из ключевых принципов, которым хочу делиться с участницами, — «выбирать себя и жить свою жизнь». Как именно это работает — будем вместе разбираться в процессе шоу».