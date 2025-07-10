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В новом сезоне ведущей проекта «Новый день» на ТВ-3 станет психолог Виктория Дмитриева

Семейный психолог, социолог, писательница и основательница «Школы адекватных родителей» поможет героиням шоу сделать шаг к радикальным переменам. Воплощать изменения будет помогать команда специалистов: преподаватель Центра индустрии моды при МГУ Алексей Сухарев, парикмахер-стилист Ангелина Лобанова, визажист Надежда Борисова

Алексей Сухарев

бьюти-эксперт, стилист проекта

«Работа над психологическим состоянием наших героинь куда более важное и кропотливое занятие, чем изменения внешности. Скажу больше — очень сложно подобрать адекватный, комфортный и подходящий образ для женщины, которая запуталась и не понимает, как ей жить дальше. Поэтому Виктория Дмитриева станет важной частью нашей команды».

Виктория Дмитриева

новая ведущая шоу

«Как семейный психолог я хочу привнести в проект больше доказательных и практических знаний — ведь психология часто воспринимается как нечто абстрактное, хотя на самом деле это простые действия, которые реально могут улучшить жизнь. Один из ключевых принципов, которым хочу делиться с участницами, — «выбирать себя и жить свою жизнь». Как именно это работает — будем вместе разбираться в процессе шоу».

В новом сезоне команда шоу приглашает и новых героинь — на сайте проекта открыт кастинг на участие.  

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