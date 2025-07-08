В «Брусницыне» расскажут все (и даже больше!) о французской культуре

20 июля в «Брусницыне» пройдет «Фестиваль всего французского» — ежегодный форум для франкофонов, который откроет культуру и гастрономию страны с новой стороны. Культурное пространство в гавани Финского залива объединит локальные бренды с французским настроением (тысяча квадратных метров!): в гастрономическом уголке соберут круассаны и багеты от Hobz, сыры Мон Ами, улитки Escargot d'or, закуски Les recettes de Grand-Mère. На фестивале можно увидеть и главные тренды французской моды от сoucou atelier, French75, Marina Lutsky, Carré russe, надушиться нишей от Via françois и Le ré noir и накраситься Kosmoteros. Французские книги и комиксы представят магазин комиксов «Маяк», издательства «Питер», «Гудвин» и «Бель Летр», а также Центра французского языка от культурного центра Maison France и fLexique.

Библиотека имени Лермонтова привезет на фестиваль целый читальный зал — с зоной для обмена книгами и учебниками, где можно почитать книги и комиксы, быстро оформив читательский билет. В лектории фестиваля пройдут лекции о современной французской культуре: от сервировки, стиля и искусства до кино и отношения к бездомным. Попрактиковать французский можно на разговорных ателье или спид-дейтинге — для участников с разным уровнем знания языка организаторы приготовили карточки с вопросами. Настольные игры предоставит GagaGames. А если уже перешли миллениальскую фазу и интересно что-то сложнее, в «Брусницыне» научат играть в петанк — провансальский национальный вид спорта, метание шаров.

В рамках фестиваля можно увидеть и выставку о культурном диалоге, моде и жизни двух столиц — Петербурга и Парижа с 1900-х по 1930-е годы. Покажут оригиналы вечерних платьев той эпохи, редкие снимки и искуссные предметы декоративно-прикладного искусства из частных собраний. Приобщиться к искусству можно и в мозаичной мастерской Oh là là Art, сделав свою Эйфелеву башню (почти в полный рост!) и посмотрев серию коротких метров о реставрации Собора Парижской Богоматери.