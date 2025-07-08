В «Брусницыне» расскажут все (и даже больше!) о французской культуре

Багеты, круассаны, козьи сыры и улитки (а также террины, риеты и муссы по рецептам бабушки французского шефа Марсиаля Лапланша!), парижские прически и макияж, спид-дейтинг для языковой практики (и не только!), практики сервировки, мозаичная мастерская и танцы под французскую классику — рассказываем о программе фестиваля.
20 июля в «Брусницыне» пройдет «Фестиваль всего французского» — ежегодный форум для франкофонов, который откроет культуру и гастрономию страны с новой стороны. Культурное пространство в гавани Финского залива объединит локальные бренды с французским настроением (тысяча квадратных метров!): в гастрономическом уголке соберут круассаны и багеты от Hobz, сыры Мон Ами, улитки Escargot d'or, закуски Les recettes de Grand-Mère. На фестивале можно увидеть и главные тренды французской моды от сoucou atelier, French75, Marina Lutsky, Carré russe, надушиться нишей от Via françois и Le ré noir и накраситься Kosmoteros. Французские книги и комиксы представят магазин комиксов «Маяк», издательства «Питер», «Гудвин» и «Бель Летр», а также Центра французского языка от культурного центра Maison France и fLexique.
Библиотека имени Лермонтова привезет на фестиваль целый читальный зал — с зоной для обмена книгами и учебниками, где можно почитать книги и комиксы, быстро оформив читательский билет. В лектории фестиваля пройдут лекции о современной французской культуре: от сервировки, стиля и искусства до кино и отношения к бездомным. Попрактиковать французский можно на разговорных ателье или спид-дейтинге — для участников с разным уровнем знания языка организаторы приготовили карточки с вопросами. Настольные игры предоставит GagaGames. А если уже перешли миллениальскую фазу и интересно что-то сложнее, в «Брусницыне» научат играть в петанк — провансальский национальный вид спорта, метание шаров.
В рамках фестиваля можно увидеть и выставку о культурном диалоге, моде и жизни двух столиц — Петербурга и Парижа с 1900-х по 1930-е годы. Покажут оригиналы вечерних платьев той эпохи, редкие снимки и искуссные предметы декоративно-прикладного искусства из частных собраний. Приобщиться к искусству можно и в мозаичной мастерской Oh là là Art, сделав свою Эйфелеву башню (почти в полный рост!) и посмотрев серию коротких метров о реставрации Собора Парижской Богоматери.
Расписание лектория:
- 12:00 — «Вдохновение для Ива Сен-Лорана» с независимым куратором и создателем канала «Начитались Диккенса».
- 13:00 — «Французская сервировка, как театр застолья» с режиссером и историком, создателем cookery lost club Даниилом Ведерниковым.
- 14:00 — «Французская элегантность» с частным преподавателем французского языка как иностранного, основательницей France Elégance Жюли Симон. Важно! Занятие пройдет на французском языке.
- 16:00 — «Пьер Булез. Молоток без мастера: Краткая инструкция, как войти в историю» с музыковедом, продюсером Петербургской филармонии Валерией Величко.
- 17:00 — «Бездомность: почему люди оказываются в состоянии бездомности и для чего им нужно помогать. Опыт Фонда "Самю сосьяль Москва"» с президентом Павлом Аксеновым.
- 18:00 — «Между кровью и любовью: современное искусство французских и африканских художников как встреча с колониальной травмой» с антропологом и африканистом, научным сотрудником отдела Востока Эрмитажа Евгенией Аброськиной.
- 19:00 — Открытый показ французского фильма «Честная игра» (Fairplay) с обсуждением от Французского института с продюсером, сценаристом, доцентом Кафедры продюсирования СПбГИКиТ и преподавателем Французского института Ириной Марийчук.
Программа мастер-классов:
- 12:00 — Мистическая энциклопедия крошечных существ с сотрудницей издательства «Гудвин» Екатериной Сокловой.
- 13:00 — Мастер-класс по каллиграфии от издательства «Бель Летр»
- 14:15 — Мастер-класс от детектива Интригулиса с Петром Устиновым — бренд-менеджером издательского дома «Питер».
- 15:30 — Французский модный час.
- 17:00 — Французский ритуал аперо или Сервировка и нарезка французских сыров и закусок.
- 18:30 — Мастер-класс «Письма» от издательства «Бель Летр».
Разговорный клуб:
- 12:00 — Знаменитые любовные пары (от уровня А2) с сновательницей школы Fr-fr-french Александрой Рубцовой.
- 13:00 — Путешествие во Францию (для всех уровней) с директором культурного центра «Maison FRANCE» Батистом Кетье.
- 14:00 — Les vacances à fond. Se reposer à la française! (от уровня B1+) с преподавателем школы Francile Антониной Щукиной.
- 15:30 — А не начать ли мне изучать французский? (для тех, кто только планирует изучать французский) с преподавателем школы «Art de vie» Сабиной Кадыркуловой.
- 16:30 — Обсуждаем роман Марии Ларреа «Люди из Бильбао рождаются где захотят» (от уровня B1) с книжным экспертом магазина «Подписные издания» Евгенией Казак.
- 18:30 — Les Français: mentalité et comportement (от уровня А2+) с носителем языка, преподавателем школы «Excuse My French» Хамди.
Живая музыка и танцы:
- 11:30 — Выступление Французского хора Петербурга при Французском институте.
- 15:00 — Хор Maison FRANCE: «50 лет французских песен».
- 20:00 — Мастер-класс по веселым бретонским танцам, типичным для французских массовых гуляний региона Бретань.
- 20:30 — Концерт бретонской музыки от группы The boys of SPB, где можно отточить разученные на мастер-классе движения.
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