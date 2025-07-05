Умер Джулиан Макмэхон — звезда «Фантастической четверки», «Зачарованных» и «Частей тела»

Актер умер в своем доме во Флориде в среду, 2 июля. Информация о его онкологическом заболевании ранее не разглашалась.

«С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после храбрых попыток справиться с раком», — сообщила жена актера Келли Макмэхон для Deadline.

Джулиан Макмэхон получил наибольшую известность благодаря второстепенным ролям в кино и на телевидении. В частности, он исполнил роль Доктора Дума — антагониста в дилогии «Фантастическая четверка». Также актер был задействован в популярных сериалах «Зачарованные» и «Части тела», в фильмах «Рэд» и «Ты не ты».

В общей сложности Макмэхон сыграл в более чем 40 проектах. Его последним экранным появлением стала роль в мини-сериале Netflix «Резиденция».

В июле прошлого года после продолжительной борьбы с раком на 54-м году жизни скончалась звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти.