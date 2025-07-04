«Благодать» Паоло Соррентино станет фильмом открытия Венецианского кинофестиваля

27 августа в историческом зале Sala Grande Дворца кино в Венеции состоится премьера нового фильма культового итальянского режиссера Паоло Соррентино «Благодать» (La Grazia). Показ пройдет в рамках открытия 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что это будет история любви. Главные роли исполнят кинофаворит Соррентино Тони Сервилло («Великая красота», «Рука бога») и Анна Ферзетти. Производством занимаются The Apartment, Numero 10 и PiperFilm.

Фильм покажут и в России. За дистрибуцию отвечает A-ONE.

Напомним, именно на Венецианском кинофестивале случился дебют режиссера — в 2001 году Соррентино представил драмеди «Лишний человек».