В «Родине» до конца лета проходит фестиваль «Итальянские истории» с комедиями последних лет

Спасаемся от непогоды за просмотром кино. В программе ежегодных смотров — восемь картин.: «Итальянские каникулы», «Добро пожаловать в Рим», «Большая афера в маленьком городе», «Между нами девочками», «Мое итальянское лето», «Закону тут не место», «Из Неаполя с любовью» и «Тем летом».
"Большая афера в маленьком городе"
С 20 июня по 29 августа в киноцентре «Родина» пройдет ежегодный фестиваль «Итальянские истории» с главными комедийными хитами последних лет. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.
Афиша предстоящих показов:
4 июля, 19:00 — «Большая афера в маленьком городе» (2018) Массимо Гаудиозо. Жители городка в Доломитовых Альпах обманом удерживают миланского врача (эстетического хирурга), чтобы открыть фабрику и спастись от безработицы. В главных ролях — обладатель Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля и «Золотого Глобуса» Сильвио Орландо и шоумен, певец, писатель, актер Фабио Воло.
25 июля, 19:00 — «Между нами девочками» (2016) Кристины Коменчин. История закадычных школьных подруг: строгой и разочаровавшейся в любви Лучии и жизнелюбивой Марии. Их дружба меняется с появлением 19-летнего Луки, что переворачивает привычный уклад жизни.
"Тем летом"
В августе смотрим:
1 августа, 19:00 — «Мое итальянское лето» (2022) Лоренцо Д’Амико де Карвальо. Лето 1994 года. 16-летняя Элена — бунтарка, поклонница «Нирваны», живет в постоянном конфликте с консервативным отцом. Во время семейного отдыха в кемпинге она знакомится с Андре, и это лето становится для нее временем первых любовных переживаний и взросления.
8 августа, 19:00 — «Закону тут не место» (2017) Сальво Фикарра и Валерио Лозати. Честный учитель Пьерпаоло избирается мэром коррумпированного сицилийского городка. Он начинает бороться с нарушениями, но жители быстро устают от его строгости. Даже родственники Пьерпаоло планируют его сместить.
22 августа, 19:00 — «Из Неаполя с любовью» (2016) Джанлуки Ансанелли. Маленький Чиро устал от гиперопеки своей большой неаполитанской семьи. Школьный психолог Томмазо помогает ему добиться симпатии одноклассницы, а Чиро в ответ пытается свести Томмазо со своей матерью Деборой.
29 августа, 19:00 — «Тем летом» (2012) Гуэндалины Дзампаньи. Лето 1981 года в Тоскане. Семья Ренци переживает кризис: отец восстанавливается после инфаркта, старшая дочь растит ребенка одна, сын готовится к экзаменам с репетитором.
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