В «Родине» до конца лета проходит фестиваль «Итальянские истории» с комедиями последних лет

С 20 июня по 29 августа в киноцентре «Родина» пройдет ежегодный фестиваль «Итальянские истории» с главными комедийными хитами последних лет. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.

Афиша предстоящих показов:

4 июля, 19:00 — «Большая афера в маленьком городе» (2018) Массимо Гаудиозо. Жители городка в Доломитовых Альпах обманом удерживают миланского врача (эстетического хирурга), чтобы открыть фабрику и спастись от безработицы. В главных ролях — обладатель Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля и «Золотого Глобуса» Сильвио Орландо и шоумен, певец, писатель, актер Фабио Воло.

25 июля, 19:00 — «Между нами девочками» (2016) Кристины Коменчин. История закадычных школьных подруг: строгой и разочаровавшейся в любви Лучии и жизнелюбивой Марии. Их дружба меняется с появлением 19-летнего Луки, что переворачивает привычный уклад жизни.