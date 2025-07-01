Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи вернутся в продолжении «Дьявол носит Prada»

В следующей главе Миранда Пристли будет строить свою карьеру в условиях упадка традиционных печатных журналов. Ей придется вновь встретиться со своей ассистенткой Эмили, которая теперь является высокопоставленным руководителем люксового концерна с рекламными долларами, в которых Пристли отчаянно нуждается.

Помимо звезд оригинального фильма 2006 года, к актерскому составу присоединится Кеннет Брана в роли мужа Миранды Пристли.

Напомним, первая часть культовой комедии режиссера Дэвида Фрэнкела 2006 года основана на романе Лорен Вайсбергер — бывшей ассистентки главного редактора Vogue US Анны Винтур.

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