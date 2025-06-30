Главный Sigma Boy планеты Райан Гослинг спасает Землю в трейлере «Проекта "Аве Мария"»

Сюжет «Проекта Аве Мария» разворачивается в недалеком будущем накануне глобальной катастрофы. Бывший молекулярный биолог, учитель естествознания в средней школе Райланд Грейс неожиданно открывает глаза на борту космического корабля рядом с двумя мертвецами. У героя временная амнезия, но воспоминания постепенно возвращаются к нему. Миссия Райланда — спасти человечество от тотального вымирания. Не в одиночку! А с помощью инопланетянина-музыканта.

Режиссерами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер («Мачо и ботан»), а над сценарием работали Дрю Годдард и Энди Уир (адаптировали «Марсианина» для большого кино). В касте фантасического фильма: Райан Гослинг, Милана Вайнтруб, Сандра Хюллер, Джеймс Ортиз, Бастиан Антонио Фуэнтес и другие. Производство Metro-Goldwyn-Mayer Pictures.

Мировая премьера состоится 20 марта 2026 года.

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