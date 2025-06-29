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Кино и сериалы

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«Паразиты» возглавили список лучших фильмов XXI века по версии The New York Times

Издание представило рейтинг 100 самых значимых фильмов столетия. В опросе участвовали более 500 представителей мировой киноиндустрии — актеры, режиссеры, сценаристы, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу, Барри Дженкинса и Гильермо дель Торо.

Stas Malyarevsky / Shutterstock.com

Первое место занял южнокорейский фильм «Паразиты» (2019) режиссера Пон Джун Хо. Эксперты отметили жанровое многообразие картины и ее точную социальную сатиру, которая раскрывает тему классового неравенства.

На второй строчке — «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — триллер с элементами психологической драмы. На третьем месте находится «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли. Фильм исследует тему власти, капитала и разрушительных амбиций.

Замыкает список молодежная комедия «SuperПерцы» (2007) Грега Моттолы — фильм о взрослении, который стал культовым в своем жанре.

В нашем материале — 10 номинаций и 3 победителя: отечественные фильмы на премии Оскар.

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