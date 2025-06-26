Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде

Режиссер Дени Вильнев рассказал Variety о планах снять следующий фильм о Джеймсе Бонде. Продюсируют проект Эми Паскаль, Дэвид Хейман («Человек-паук» и «Гарри Поттер») и супруга Вильнева Таня Лапуант. Перед съемками ребута у Вильнева в планах третья часть «Дюны», работа над которой должна стартовать летом.

«Некоторые из моих первых воспоминаний о походах в кино связаны с 007 — я с отцом смотрел «Доктора Но» с Шоном Коннери. Я давний фанат Бонда, для меня это святая территория. Моя задача — сохранить традиции и одновременно открыть путь новым миссиям. Это большая ответственность и огромная честь. Мы с Эми и Дэвидом рады вернуть Бонда на экран. Спасибо Amazon MGM Studios за доверие», — поделился Вильнев.

Дата выхода нового фильма и имя исполнителя главной роли пока не объявлены. Премьера намечена на конец 2026–2027 годов.

Напомним, последний фильм о шпионе выходил еще осенью 2021 года — тогда завершилась пятилетка Дэниела Крейга картиной «Не время умирать». В этом же году Amazon купила студию MGM за $8,5 млрд, получив права на дистрибуцию Бонда, но владеть франшизой целиком не могла. В феврале 2025 полный креативный контроль над фильмом был передан Amazon.