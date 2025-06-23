Комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в драме режиссера Бакура Бакурадзе

Сюжет картины развернется в Пятигорске, утром 15 июля 1841 года. Это последний день жизни поэта Михаила Лермонтова, трагически погибшего на дуэли. Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их поединка остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

В касте драмы: стендап-комик Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие. Производство кинокомпании СТВ, продюсер — Сергей Сельянов. Прокат — Вольга и К24.

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе выйдет в российский прокат 16 октября.

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