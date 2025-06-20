В «Авроре» расскажут о любви — на примере картин Бергмана, Трюффо и Бертолуччи

С 26 июня по 1 июля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива «Великие режиссеры о любви». Покажут пять авторских картин европейских классиков: «Брак по-итальянски» Витторио Де Сики с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана, «Шербурские зонтики» с Катрин Денев, скандальных «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи и «Нежную кожу» Франсуа Трюффо.