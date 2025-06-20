Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В «Авроре» расскажут о любви — на примере картин Бергмана, Трюффо и Бертолуччи

Провожаем июнь с культовыми фильмами о курьезах человеческих отношений — от итальянского неореализма и французской новой волны до шведского модернизма.

"Брак по-итальянски", 1964 год
Compagnia Cinematografica Champion / Les Films Concordia

"Брак по-итальянски", 1964 год

"Земляничная поляна", 1957 год
Svensk Filmindustri (SF) AB

"Земляничная поляна", 1957 год

С 26 июня по 1 июля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива «Великие режиссеры о любви». Покажут пять авторских картин европейских классиков: «Брак по-итальянски» Витторио Де Сики с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана, «Шербурские зонтики» с Катрин Денев, скандальных «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи и «Нежную кожу» Франсуа Трюффо.

"Шербурские зонтики", 1964
Beta Film / Madeleine Films /Parc Film

"Шербурские зонтики", 1964

  • 26 июня, 19:30 — «Брак по-итальянски» 1964 года режиссера Витторио Де Сики. Сюжет основан на пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано» (1946 года) и рассказывает про отношения ночной бабочки Филумены (Софи Лорен) и богача Доменико (Марчелло Мастроянни), которые длятся 20 лет. Филумена тайно растит троих сыновей от него, но Доменико отказывается жениться на ней. Картина получила «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм и две номинации на «Оскар». «Брак по-итальянски» стал очень популярным в СССР, Софи Лорен за роль Филумены получила приз Московского кинофестиваля в 1965 году.
  • 27 июня, 19:30 — «Земляничная поляна» 1957 года в постановке Ингмара Бергмана. 78-летний профессор Исак Борг (Виктор Шестрем — легенда немого кино) отправляется в Лунд для получения почетной награды. Вместо самолета он выбирает автомобильное путешествие с невесткой Марианной (Ингрид Тулин). По пути они посещают места его молодости, где профессор погружается в воспоминания о прошлом. Название картины отсылает к шведкой идиоме «Дикий земляничный участок», что означает «тайное место памяти» (или психиатрическую клинику). «Земляничная поляна» считается первым модернистским фильмом режиссера из-за обилия визуальных метафор, заменяющих классические диалоги. Лента получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм.
"Мечтатели", 2023 год
Fiction / Fox Searchlight Pictures / HanWay Films / Medusa Produzione / Peninsula Films / Recorded Picture Company (RPC) / Telepiù

"Мечтатели", 2023 год

  • 29 июня, 19:30 — «Шербурские зонтики» 1964 года в постановке Жака Деми. Музыкальная мелодрама о любви автомеханика Ги (Нино Кастельнуово) и продавщицы зонтов Женевьевы (Катрин Денев). Ги призывают в армию, а беременная Женевьева под давлением матери выходит замуж за богатого ювелира. «Шербурские зонтики» — победитель Канн-1964, революционный фильм и первый мюзикл, где все диалоги поются и нет разговорных реплик. Считается, что идея обратиться к массовому жанру возникла у режиссера (последователя французской «новой волны») после просмотра американских телеопер Джанкарло Линотти. Так, «Шербурские зонтики» снят в с оглядкой на театральную форму — с трехчастной структурой (актами) и мизансценами.
  • 30 июня, 19:30 — «Мечтатели» 2003 года Бернардо Бертолуччи. Сюжет синефильской классики основан на романе Гилберта Адэра The Holy Innocents (который в свою очередь вдохновлен «Ужасными детьми» Жана Кокто) и разворачивается в Париже 60-х годов. Американский студент Мэттью (Майкл Питт) знакомится с братом и сестрой Изабель (первая роль в кино Евы Грин) и Тео (Луи Гаррель). На протяжении фильма герои сбегают от реальности: воспроизводят сцены из классических фильмов (более 30 цитат на классику!), экспериментируют с сексом, исследуют табуированные темы и участвуют в студенческих бунтах. 
"Нежная кожа", 1964 год
Les Films du Carrosse / Simar Films / Societé d'Exploitation et de Distribution de Films (SEDIF)

"Нежная кожа", 1964 год

  • 1 июля, 19:30 — «Нежная кожа» 1964 года в постановке Франсуа Трюффо. Драма про отношения успешного литературного критика Пьера Лашенэ (Жан-Дезире) и его любовницы — молодой стюардессы Николь (Франсуаза Дорлеак). Картина стала частью «Дуанелевского» цикла режиссера (фильмы, объединенные одним героем, Антуаном Дуанелем) — Жан-Пьер Лео появляется в камео как друг главного героя. В «Нежной коже» использованы элементы мокьюментари, а вместо музыкального сопровождения — диегетические (природные) звуки.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: