В «Авроре» расскажут о любви — на примере картин Бергмана, Трюффо и Бертолуччи

Провожаем июнь с культовыми фильмами о курьезах человеческих отношений — от итальянского неореализма и французской новой волны до шведского модернизма.
С 26 июня по 1 июля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива «Великие режиссеры о любви». Покажут пять авторских картин европейских классиков: «Брак по-итальянски» Витторио Де Сики с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана, «Шербурские зонтики» с Катрин Денев, скандальных «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи и «Нежную кожу» Франсуа Трюффо.
"Шербурские зонтики", 1964
- 26 июня, 19:30 — «Брак по-итальянски» 1964 года режиссера Витторио Де Сики. Сюжет основан на пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано» (1946 года) и рассказывает про отношения ночной бабочки Филумены (Софи Лорен) и богача Доменико (Марчелло Мастроянни), которые длятся 20 лет. Филумена тайно растит троих сыновей от него, но Доменико отказывается жениться на ней. Картина получила «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм и две номинации на «Оскар». «Брак по-итальянски» стал очень популярным в СССР, Софи Лорен за роль Филумены получила приз Московского кинофестиваля в 1965 году.
- 27 июня, 19:30 — «Земляничная поляна» 1957 года в постановке Ингмара Бергмана. 78-летний профессор Исак Борг (Виктор Шестрем — легенда немого кино) отправляется в Лунд для получения почетной награды. Вместо самолета он выбирает автомобильное путешествие с невесткой Марианной (Ингрид Тулин). По пути они посещают места его молодости, где профессор погружается в воспоминания о прошлом. Название картины отсылает к шведкой идиоме «Дикий земляничный участок», что означает «тайное место памяти» (или психиатрическую клинику). «Земляничная поляна» считается первым модернистским фильмом режиссера из-за обилия визуальных метафор, заменяющих классические диалоги. Лента получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм.
"Мечтатели", 2023 год
- 29 июня, 19:30 — «Шербурские зонтики» 1964 года в постановке Жака Деми. Музыкальная мелодрама о любви автомеханика Ги (Нино Кастельнуово) и продавщицы зонтов Женевьевы (Катрин Денев). Ги призывают в армию, а беременная Женевьева под давлением матери выходит замуж за богатого ювелира. «Шербурские зонтики» — победитель Канн-1964, революционный фильм и первый мюзикл, где все диалоги поются и нет разговорных реплик. Считается, что идея обратиться к массовому жанру возникла у режиссера (последователя французской «новой волны») после просмотра американских телеопер Джанкарло Линотти. Так, «Шербурские зонтики» снят в с оглядкой на театральную форму — с трехчастной структурой (актами) и мизансценами.
- 30 июня, 19:30 — «Мечтатели» 2003 года Бернардо Бертолуччи. Сюжет синефильской классики основан на романе Гилберта Адэра The Holy Innocents (который в свою очередь вдохновлен «Ужасными детьми» Жана Кокто) и разворачивается в Париже 60-х годов. Американский студент Мэттью (Майкл Питт) знакомится с братом и сестрой Изабель (первая роль в кино Евы Грин) и Тео (Луи Гаррель). На протяжении фильма герои сбегают от реальности: воспроизводят сцены из классических фильмов (более 30 цитат на классику!), экспериментируют с сексом, исследуют табуированные темы и участвуют в студенческих бунтах.
"Нежная кожа", 1964 год
- 1 июля, 19:30 — «Нежная кожа» 1964 года в постановке Франсуа Трюффо. Драма про отношения успешного литературного критика Пьера Лашенэ (Жан-Дезире) и его любовницы — молодой стюардессы Николь (Франсуаза Дорлеак). Картина стала частью «Дуанелевского» цикла режиссера (фильмы, объединенные одним героем, Антуаном Дуанелем) — Жан-Пьер Лео появляется в камео как друг главного героя. В «Нежной коже» использованы элементы мокьюментари, а вместо музыкального сопровождения — диегетические (природные) звуки.
18+
Комментарии (0)