Культовый фильм Алексея Учителя «Прогулка» возвращается в прокат

Главные роли в «Прогулке» Алексея Учителя на сценарий Авдотьи Смирновой сыграли на тот момент начинающие свою кинокарьеру актеры Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов — ведущие актеры Мастерской Петра Фоменко.

Для Ирины Пеговой «Прогулка» стала дебютом в кино, мгновенно сделав ее одной из самых ярких актрис своего поколения. Павел Баршак и Евгений Цыганов сыграли двух друзей — разных по характеру, но одинаково увлеченных героиней Пеговой. Для обоих фильм стал настоящим прорывом: после «Прогулки» к Баршаку пришло широкое признание, а Цыганов — до этого известный лишь театральной публике — буквально проснулся кинозвездой.

В фильме также сыграла практически вся труппа театра «Мастерская Петра Фоменко», среди них Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Наталия Курдюбова, Ксения и Полина Кутеповы, Андрей Казаков и другие. В небольшой, но запоминающейся роли в фильме также появился Евгений Гришковец.