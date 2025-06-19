Культовый фильм Алексея Учителя «Прогулка» возвращается в прокат

Это портрет Петербурга и его горожан, снятый 22 года назад, а еще тонкое и чувственное исследование встречи, которая могла не произойти, но все же случилась.
Один летний день, Петербург, три молодых человека — случайная встреча, которая превращается в спонтанное путешествие по городу. Она — свободная, дерзкая, полная жизни. Они — два незнакомца, вовлеченные в ее игру. «Прогулка» — это не просто маршрут по улицам города, это движение навстречу себе и друг другу. Снятый в режиме почти реального времени, фильм превращает обыденное в событие, а легкую болтовню — в исповедь. Это история о юности, мимолетности и том, как важно уметь быть здесь и сейчас.
Главные роли в «Прогулке» Алексея Учителя на сценарий Авдотьи Смирновой сыграли на тот момент начинающие свою кинокарьеру актеры Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов — ведущие актеры Мастерской Петра Фоменко.
Для Ирины Пеговой «Прогулка» стала дебютом в кино, мгновенно сделав ее одной из самых ярких актрис своего поколения. Павел Баршак и Евгений Цыганов сыграли двух друзей — разных по характеру, но одинаково увлеченных героиней Пеговой. Для обоих фильм стал настоящим прорывом: после «Прогулки» к Баршаку пришло широкое признание, а Цыганов — до этого известный лишь театральной публике — буквально проснулся кинозвездой.
В фильме также сыграла практически вся труппа театра «Мастерская Петра Фоменко», среди них Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Наталия Курдюбова, Ксения и Полина Кутеповы, Андрей Казаков и другие. В небольшой, но запоминающейся роли в фильме также появился Евгений Гришковец.
«Прогулка» выйдет в российский прокат 24 июля.
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