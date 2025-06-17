11 современных художников и режиссеров покажут как визуализировать поэзию. Дом Радио проведет смотр фильмов «Лаборатории видеопосвящений» в Левашовском Хлебозаводе

Вместо проторенных дорожек документалистики или поэтических экранизаций участникам дали карт‑бланш использовать любые медиа — металлические скульптуры, фотоинсталляции, анимацию, стрит‑арт. Главное правило — работать не на текст, а с текстом. Куратор проекта, исследователь кино и сооснователь самиздата «К!» Дарья Чернова объясняет задачу так: найти «пробелы» между поэзией и кадром, место, где рождается третий смысл, и, не паразитируя на тексте, создать новый гибридный формат.