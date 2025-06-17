11 современных художников и режиссеров покажут как визуализировать поэзию. Дом Радио проведет смотр фильмов «Лаборатории видеопосвящений» в Левашовском Хлебозаводе

В феврале 2024 года современные авторы обратились к поэзии сюрреализма, дадаизма и символизма и представили серию коротких видеоэссе: литературные метафоры обрели новую жизнь, а «речь сдулась в пыль».
19 июня в Левашовском Хлебозаводе пройдет специальный показ фильмов, созданных в рамках «Лаборатории видеопосвящений» — экспериментального мини‑фестиваля коротких фильмов‑диалогов о столпах авангарда. Лаборатория продолжает проект «Посвящения Ивану Голлю» Дома Радио.
Вместо проторенных дорожек документалистики или поэтических экранизаций участникам дали карт‑бланш использовать любые медиа — металлические скульптуры, фотоинсталляции, анимацию, стрит‑арт. Главное правило — работать не на текст, а с текстом. Куратор проекта, исследователь кино и сооснователь самиздата «К!» Дарья Чернова объясняет задачу так: найти «пробелы» между поэзией и кадром, место, где рождается третий смысл, и, не паразитируя на тексте, создать новый гибридный формат.
По итогам open call были отобраны 11 резидентов, которые сняли 10 короткометражных фильмов‑посвящений. Среди героев — Анри Мишо, Жизель Прассинос, Джойс Мансур, Анна Радлова, Геннадий Айги, Елена Гуро, Артюр Рембо, Франсис Понж, Хуго Балль и авторы манифестов дадаизма. «Лаборатория видеопосвящений» собрала фильмы художников Яны Афанасьевой, Романа Головина, Катерины Веселовской, режиссера анимации Оксаны Броневицкой, Марии Калиниченко, фотографа Ирины Кистановой, художницы Ярославы Комиссаровой, режиссера игрового кино Елены Кулеш, художника и куратора, сооснователя галереи «Клетка» Михаила Курганова, художников TsveT и Зинаиды Николаевой.
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