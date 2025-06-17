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Кино и сериалы

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В Москве и Петербурге с 17 по 22 июня проходит «Доку-мental» — биеннале фильмов о психическом здоровье и нейроотличности

Показы короткого метра, документалистики и даже иммерсивного кино, посвященного разным вопросам ментального благополучия: от инклюзии людей с аутизмом до феномена «дзёхацу» (исчезновения по собственной воле) — состоятся в «Иллюзионе» и «Зотов.Кино» (Москва) и «Ленфильме» (Петербург).

Пятый биеннале фильмов о психическом здоровье и нейроотличности «Доку-мental» традиционно пройдет в Москве и впервые — в Петербурге. Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.

В Петербурге состоится один показ: 21 июня в в «Ленфильме» покажут «Маленького ловца привидений». Фильм о мальчике с расстройством аутистического спектра представят кинокритик Алексей Хромов и основатель проекта, помогающего людям с ментальными особенностями, «Аутсайдервилль» Ольга Фоминых.

В Москве программа следующая:

17 июня в «Иллюзионе» — день короткого метра. 

  1. «Письма Винсенту» — сборник личных историй пациенток психиатрической клиники Сен-Реми-де-Прованс, где лечился Ван Гог.
  2. «Приостановка» — рассказ о преимуществах воспитания ребенка-аутиста вне больниц и других специальных организаций.
  3. «В тени кипариса» — картина-притча о преодолении себя и внутренних терзаниях (получила «Оскар!»).
  4. «За пределами слов» — док-эксперимент о силе невербальных сигналов, языка тела и звуков в борьбе с деменцией.
  5. «Чудачка»  — анимационный микро-триллер про неуверенность в себе и социальные ярлыки.

18 июня в «Иллюзионе» — «Дзехацу: Исчезнуть без следа» — исследование безопасности, иммерсивный документальный фильм о людях, которые обращаются в японские агентства по организации «испарения». Эти организации помогают сбежать и создать новую личность тем, кто столкнулся с долгами, преследованием, контролем и другими обстоятельствами, негативно влияющими на жизнь.

19 июня в «Иллюзионе» — «Маленький ловец привидений».

20 июня в «Иллюзионе» — китайская игровая драма о дружбе и мечтах «Ломая лед» (из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля).

21 июня в «Зотов. Кино» — ирландский док «Не забывай помнить» о пожилой женщине с болезнью Альцгеймера.

22 июня в «Зотов. Кино»

  1.  «На Адаманте» — рассказ про центр поддержки людей с ментальными особенностями, который организован на плавучем стационаре в Париже (картина-победитель Берлинале!).
  2. Короткий метр.

Организаторы проекта: арт-объединение CoolConnections и Союз охраны психического здоровья.

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