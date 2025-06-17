Лариса Гузеева разрывается между молодым бойфрендом и семьей в трейлере сериала «Три сестры»

Повторяем: тренд на мезальянс набирает обороты (афиши кинотеатров еле успевают менять постеры новых мелодрам)! Сверхпопулярная дива ток-шоу «Давай поженимся!» не отстает от моды, пополнив список актрис в поиске молодой крови — от Изабель Юппер в драме Михаэля Ханеке «Пианистка» до Гвинет Пэлтроу, покорившей сердце Тимоти Шаламе в предстоящем «Марти Суприм». В пару главная femme fatale российского шоу-бизнеса выбрала актера Павла Деревянко — «простого сочинского парня, массажиста».
Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны.
Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой?
Актриса, исполнительница роли Татьяны:
Сериал «Три сестры» — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать.
В касте современного переложения культовой пьесы Чехова: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, Алиса Юнусова, Жанна Эппле и другие. Это дебютный режиссерский проект Маруси Трубниковой — сценариста сериалов «The Телки», «Филатов» и «Порт». Автор «Беспринципных в Питере», Екатерина Богомолова, написала для проекта сценарий. Оператором-постановщиком выступил Юрий Кокошкин («Знаешь, мама, где я был?», «Противостояние»).
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION, а далее в эфире телеканала ТНТ.
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