Константин Плотников и Евгений Ткачук сыграли главные роли в эпической драме о становлении Петра I «Государь»

Съемки многосерийника проходили в Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.
Историческая драма «Государь» охватывает три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны – тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей.
Звезда «Короля и Шута» Константин Плотников впервые сыграет историческую роль. По словам режиссера картины, Сергея Гинзбурга, кастинг на главную роль был непростой задачей: «Мы пытались искать по какому-то внешнему сходству, по каким-то внутренним возможностям. Но это, действительно, очень тяжелая и крайне ответственная для актера роль. И мы все волнуемся, и Костя Плотников тоже волнуется, но нам было важно, в первую очередь, искать и находить живого человека в Петре, что, на мой скромный взгляд, удалось».
Режиссер:
«Государь» — это кино, которое стремится к исторической правде. Хотя, конечно, ни в каком фильме невозможно охватить всю биографию Петра, потому что за свою, по сегодняшним меркам, короткую жизнь, он сделал столько, что это кажется фантастичным. История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты. Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?
Актер, исполнитель роли Петра:
Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ — нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Поэтому волнение было недолгим, на это не было времени. А было время на то, чтобы по возможности максимально изучать, смотреть, читать. Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой — Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой — там столько тепла, любви, заботы, и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера человека.
В касте масштабной исторической эпопеи режиссера Сергея Гинзбурга («Великая. Золотой век»», «Собор»): Константин Плотников, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Александр Обласов, Сергей Годин, Сергей Барковский, Светлана Колпакова, Сергей Угрюмов, Александр Бухаров, Сергей Гинзбург, Василиса Семашкова, Тина Стойилкович, Анастасия Дворянская, Никита Серков, Василий Бочкарев, Дмитрий Поднозов, Юрий Орлов, Евгений Шварц, Мария Лисовая, Александр Яцко, Юрий Беляев, Илья Дель, Ольга Тумайкина, Мария Скуратова, Павел Ворожцов и другие. Авторы сценария — Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов. Операторами выступили Андрей Которженко и Антуан Денисов, а художниками-постановщиками — Павел Новиков и Елена Жукова. Производством занимаются Национальный̆ фонд развития гуманитарного знания «Перспектива» («НФП»), Первый канал, Продюсерский центр «12», Кинокомпания «Глобус-фильм», Okko, при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Премьера — 2 июля в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ.
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