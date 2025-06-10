С 21 по 24 июня в Петербурге и Москве пройдет ретроспектива Клода Шаброля — одного из зачинателей французской новой волны. Он писал манифесты со своими современниками Годаром, Трюффо и Риветтом, но первым из них дебютировал в большом кино. Он снял более сотни картин, многие из которых стали культовыми. Ретроспектива к 95-летию со дня рождения Шаброля собрала четыре самых известных картины режиссера: «Женское дело», «Мадам Бовари», «Бетти» и «Церемония».

Фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Все смотры в Петербурге пройдут в кинотеатре «Формула Кино Галерея».