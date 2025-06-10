Четыре знаковых фильма французского режиссера показывают женщин, противостоящих социальной и моральной несправедливости.
С 21 по 24 июня в Петербурге и Москве пройдет ретроспектива Клода Шаброля — одного из зачинателей французской новой волны. Он писал манифесты со своими современниками Годаром, Трюффо и Риветтом, но первым из них дебютировал в большом кино. Он снял более сотни картин, многие из которых стали культовыми. Ретроспектива к 95-летию со дня рождения Шаброля собрала четыре самых известных картины режиссера: «Женское дело», «Мадам Бовари», «Бетти» и «Церемония».
Фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Все смотры в Петербурге пройдут в кинотеатре «Формула Кино Галерея».
21 июня, 19:00 — «Женское дело» 1988 года. Историческая драма основана на реальной истории Мари-Луизы Жирар, которую казнили за нелегальные аборты в оккупированной Франции 1941–1943 годов. Мать двоих детей Мари Ля Тур (Изабель Юппер) организует подпольные аборты, а комнату сдает проститутке. Это приносит доход и свободу, но одна неудача – смерть клиентки и донос ее мужа – приводит к суду и гильотине. Изабель Юппер получила Кубок Вольпи на Венецианском фестивале, а сам фильм был номинирован на «Золотой глобус».
22 июня, 19:00 — «Мадам Бовари» 1991 года — историческая драма по роману Флобера. Скучающая Эмма Бовари (Изабель Юппер), ищет страсти за пределами брака, а в итоге теряет все из-за любовных интриг и долгов.
23 июня, 19:00 — «Бетти» 1992 — экранизация романа Жоржа Сименона в жанрах психологической драмы и неонуара. Бродяга Бетти (Мария Трентиньян) блуждает по Монмартру. Она сбегает от мужа и оказывается под опекой загадочной женщины из бара (Стефан Одран). Постепенно их отношения раскрывают темные тайны прошлого. Здесь нет линейного повествования, только характеры, атмосфера и разрозненные фрагменты.
24 июня, 19:00 — «Церемония» 1995 года — триллер и криминальная драма о горничной Софи (Сандрин Боннэр) и почтальона Жаклин (Изабель Юппер), которые втягивают семью в смертельную игру. Финал — кровавая расправа во время просмотра оперы «Дон Жуан». За роль в фильме Изабель Юппер снова получила Кубок Вольпи в Венеции, Премию Пазинетти и Сезар как лучшая актриса.
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