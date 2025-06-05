Восьмисерийник от создателя «Быка» и «На автомате» расскажет об отношениях отца и сына, моральной дилемме и крипте.
2013 год. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптой. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Вместе они обналичивают миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.
«Проект заинтересовал меня своей основой. Из сценария я сразу вычленил интересных мне главных героев — это классический архетип семьи из 2010-х годов. Меня действительно увлекла их история — семья переезжает в новый дом, оказывается в новых обстоятельствах — маленьком городе на Дальнем Востоке, где и будут разворачиваться события. Жанр криминальной драмы для меня понятен. Возможно, все проекты, которые я делал, не выходили за его рамки. Но, надеюсь, однажды я выйду за эти границы», — рассказал режиссер Борис Акопов.
Ведущие роли в криминальной драме играют Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Ван Шень, Алексей Ошурков, Елена Нестерова и другие. Авторами сценария выступили Елена Ванина и Кирилл Кулагин. Оператором — Михаил Дементьев. Съемки сериала проходят во Владивостоке, Находке и Москве. Производством для онлайн-кинотеатра Wink.ru занимаются Star Media по заказу «НМГ Студии».
Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
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