«Проект заинтересовал меня своей основой. Из сценария я сразу вычленил интересных мне главных героев — это классический архетип семьи из 2010-х годов. Меня действительно увлекла их история — семья переезжает в новый дом, оказывается в новых обстоятельствах — маленьком городе на Дальнем Востоке, где и будут разворачиваться события. Жанр криминальной драмы для меня понятен. Возможно, все проекты, которые я делал, не выходили за его рамки. Но, надеюсь, однажды я выйду за эти границы», — рассказал режиссер Борис Акопов.

Ведущие роли в криминальной драме играют Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Ван Шень, Алексей Ошурков, Елена Нестерова и другие. Авторами сценария выступили Елена Ванина и Кирилл Кулагин. Оператором — Михаил Дементьев. Съемки сериала проходят во Владивостоке, Находке и Москве. Производством для онлайн-кинотеатра Wink.ru занимаются Star Media по заказу «НМГ Студии».

Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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