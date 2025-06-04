Актеры Елизавета Боярская и Евгений Ткачук представят третий сезон анимационного дока «Живые Мемории» в «Ленфильме»

В основе третьего сезона лежат воспоминания о России разных исторических личностей: Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского.
6 июня в «Ленфильме» состоится специальный показ третьего сезона киноальманаха «Живые Мемории. Отцы и дети». Проект представят создатели Ирина и Михаил Разумовские (Ktomy.media) и артисты Елизавета Боярская и Евгений Ткачук.
Проект объединяют в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Третий сезон состоит из семи эпизодов, которые длятся по 7-13 минут. В каждом из них — личные свидетельства писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей из XIX-XX веков. Их голосами говорят Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и Николай Чиндяйкин.
Симфоническую музыку для отдельных
эпизодов написали композиторы Иван Урюпин, Роман Львович, Петр Налич и постоянный автор проекта Кирилл Парастаев.
Ключевой темой «Живые Мемории. Отцы и дети» стал Петербург. Так, один из эпизодов, основанный на мемуарах Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный», посвящен быту Петрограда 1920-х годов. В эпоху, когда город был центром драматичных перемен.
Цифровая премьера альманаха запланирована на платформе PREMIER 26 июня. Специальный показ состоится на международном кинофестивале «Зеркало» в Ивановской области.
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