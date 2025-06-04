Актеры Елизавета Боярская и Евгений Ткачук представят третий сезон анимационного дока «Живые Мемории» в «Ленфильме»

6 июня в «Ленфильме» состоится специальный показ третьего сезона киноальманаха «Живые Мемории. Отцы и дети». Проект представят создатели Ирина и Михаил Разумовские (Ktomy.media) и артисты Елизавета Боярская и Евгений Ткачук.

Проект объединяют в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Третий сезон состоит из семи эпизодов, которые длятся по 7-13 минут. В каждом из них — личные свидетельства писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей из XIX-XX веков. Их голосами говорят Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и Николай Чиндяйкин.

Симфоническую музыку для отдельных

эпизодов написали композиторы Иван Урюпин, Роман Львович, Петр Налич и постоянный автор проекта Кирилл Парастаев.