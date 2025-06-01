В Петербурге представят документальный сериал «Антология русской дачи»

«Дачная жизнь – ключ к пониманию русского характера», писал Антон Павлович Чехов. Слово «дача» для русского человека — это не просто отдых за городом. Это культурный код, важная часть русского менталитета, место силы, источник творчества, жизненная необходимость и стиль жизни.

Всего намечено три показа серий, в которых расскажут об отдельной эпохе феномена дачного бытования в России:

Показ 1 серии 8 июня. Царский подарок. XV – XVIII вв. Как в России появились первые «дачи». Исторический экскурс в понятия «вотчина», «усадьба», «имение». «Дачи» (от глагола «дать» – государем данные), дарованные князьями своим вассалам.

Показ 2 серии 15 июня. Дворянские гнезда. XIX – XX вв. Значение «дворянского гнезда» в русской литературе. Традиционный уклад дачной жизни. История подмосковных дач: Останкино, Перово, Кунцево, Сокольники. История дач Ленобласти: Гатчина, Северская, Красное село, Дудергоф. Расширение «дачной» территории в начале XX века, благодаря появлению железной дороги.

Показ 3 серии 22 июня. Академические дачи. XX век. История поселков творческой интеллигенции в Подмосковье и Ленобласти (ХЛАМ – поселок Художников, Литераторов, Артистов, Музыкантов, Николина Гора, Малаховка, Валентиновка, Кратово, Красная Пахра, Загорянка, Мамонтовка, Немчиновка, Внуково, Переделкино, Комарово, дачи на Финском заливе, Стрельня. Дачи, окруженные городом: поселок художников на Соколе. Ведомственные дачи: Одинцово, Архангельское. «Казенные дачи».

И следом 4 серия, охватывающая Фазенды средней полосы (вторая половина XX века (60-е годы)). Хрущевские 6 соток от предприятия и коллективное садоводство. Брежневские «скворечники на земле». Дачные кооперативы и СНТ «за чертой оседлости». Горбачевская отмена ограничений по обустройству дачного участка. Дача, как способ прокормиться советскому человеку в эпоху тотального дефицита. Дача, как элитная недвижимость 21 века.

Показы пройдут 8, 15, 22 июня в 15:00 в Библиотеке «СФЕРА» (ул. Лагоды, д.7, стр.1). Необходима предварительная регистрация.

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