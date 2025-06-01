Финал «Очень странных дел», третий сезон «Игры в кальмара» и новая часть «Достать ножи»: Netflix показал премьеры сезона

На презентации показали первые шесть минут второго сезона сериала «Уэнсдей». Netflix разделит выход шоу на две части. Первая выйдет 6 августа, вторая — 3 сентября. Кроме того, ждем появление Леди Гаги в новом сезоне (она же написала песню к новому сезону).

Показали первый тизер финального сезона сериала «Очень странные дела». Его разобьют на три части. Первую выпустят 26 ноября, вторую — 25 декабря, заключительный эпизод покажут 31 декабря. Всего в пятом сезоне будет восемь серий.

Третий сезон сериала «Игра в кальмара» представили актеры проекта: Ли Чжон Чжэ (Ги-Хун), Ли Бен Хон (Фронт-мен), Пак Сон Хун, Кан Э Сим и Чхве Сын Хен. На презентации показали двухминутный трейлер, из которого стало ясно, что сюжет будет продолжать события второго сезона и расскажет о том, что произошло с выжившими игроками после провалившегося восстания. Премьера шоу назначена на 27 июня.

Новый фильм от режиссера Гильермо дель Торо ― «Франкенштейн». Главные роли исполнят Джейкоб Элорди, Оскар Айзек и Миа Гот.

Выложили небольшой тизер к третьей части франшизы «Достать ножи» под подзаголовком «Проснись, мертвец». Его покажут 12 декабря. В фильме снялись Джереми Реннер, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Джош О’Коннор, Дэниел Крейг.

Комедию «Счастливый Гилмор-2» с Адамом Сэндлером покажут 25 июля. После почти 30-летнего перерыва к ролям снова вернутся Бен Стиллер, Кристофер МакДональд и Джули Боуэн.

Netflix готовится выпустить новый криминальный триллер «The Rip» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. Режиссером картины выступил Джо Карнахан. Релиз намечен на 16 января 2026 года.