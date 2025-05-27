Их выбрали из 32 тысяч! Что известно о сериале HBO по «Гарри Поттеру»?

HBO объявил актеров на главные роли в сериальной адаптации культовой серии книг о приключениях юного волшебника. Рассказываем, что известно на сегодня.
Роли культовой троицы (и поп-героев всех миллениалов!) в предстоящем сериале по вселенной Джоан Роулинг «Гарри Поттер» достались неизвестным актерам-дебютантам. Доминик Маклафлин сыграет «мальчика, который выжил», Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут станет экранным воплощением Рона Уизли. Юных актеров выбрали из более 32 тысячи детей.
«После масштабного кастинга под руководством Люси Беван и Эмили Брокманн мы с радостью представляем наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, чтобы показать их магию на экране. Благодарим десятки тысяч детей, участвовавших в пробах. Было невероятно открывать столько юных дарований», — прокомментировали шоураннер проекта Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.
О новом «Гарри Поттере» пока известно не много. Так, продюсеры проекта отмечают, что проект будет ближе к литературному первоисточнику, а сама Роулинг выступит исполнительным продюсером. Пока проект находится на стадии предпродакшена. Стало известно, что Warner Bros. инвестирует £1 млрд в создание полноценного «мини-города» на территории студии Leavesden в Хартфордшире.
«Вы знаете, что мы делаем шоу такого масштаба, как „Дом Дракона“, „Игра престолов“. Я думаю, что это будет так же, если не больше», — отметил генеральный директор HBO & Max Content Кейси Блойс.
В касте второстепенных персонажей: Джон Литгоу («Конклав»), который сыграет Альбуса Дамблдора. Джанет Мактир воплотит Минерву Макгонагалл («Грозовой перевал», «Ханна Арендт»), а Паапа Эссьеду («Черное зеркало», «Банды Лондона» — Северуса Снейпа. Ник Фрост («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») станет новым Рубеусом Хагридом, а Пол Уайтхаус («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Алиса в Стране чудес») — Аргусом Филчем. Квиринуса Квиррелла на экране воплотит Люк Тэллон.
Старт съемок запланирован на лето 2025 года, а релиз намечен на 2026 год. В планах — 10 сезонов по количеству книг в серии.
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