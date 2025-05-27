Их выбрали из 32 тысяч! Что известно о сериале HBO по «Гарри Поттеру»?

О новом «Гарри Поттере» пока известно не много. Так, продюсеры проекта отмечают, что проект будет ближе к литературному первоисточнику, а сама Роулинг выступит исполнительным продюсером. Пока проект находится на стадии предпродакшена. Стало известно, что Warner Bros. инвестирует £1 млрд в создание полноценного «мини-города» на территории студии Leavesden в Хартфордшире.

«Вы знаете, что мы делаем шоу такого масштаба, как „Дом Дракона“, „Игра престолов“. Я думаю, что это будет так же, если не больше», — отметил генеральный директор HBO & Max Content Кейси Блойс.

В касте второстепенных персонажей: Джон Литгоу («Конклав»), который сыграет Альбуса Дамблдора. Джанет Мактир воплотит Минерву Макгонагалл («Грозовой перевал», «Ханна Арендт»), а Паапа Эссьеду («Черное зеркало», «Банды Лондона» — Северуса Снейпа. Ник Фрост («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») станет новым Рубеусом Хагридом, а Пол Уайтхаус («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Алиса в Стране чудес») — Аргусом Филчем. Квиринуса Квиррелла на экране воплотит Люк Тэллон.

Старт съемок запланирован на лето 2025 года, а релиз намечен на 2026 год. В планах — 10 сезонов по количеству книг в серии.