«Я – Куба» режиссера Михаила Калатозова (и по сценарию Евтушенко!) бесплатно покажут в «Доме кино»

С 29 мая по 1 июня в петербургском «Доме кино» пройдет фестиваль кубинского кино. В программе — четыре знаковые ленты: социальные и исторические драмы. В афише заявлены два современных фильма кубинского режиссера Фернандо Переса — «Хосе Марти: глаз кенаря» и «Рассказы другого дня», а также классика: картина «Я — Куба» Михаила Калатозова (советского режиссера и обладателя «Золотой пальмовой ветки» Каннского кинофестиваля за драму «Летят журавли») и драма «Капабланка» режиссера Мануэля Эрреры.

Фестиваль станет частью кросс-культурной программы между Россией и Кубой. Показы также состоятся в московском кинотеатре «Иллюзион» и нижегородском «Рекорде». Все сеансы программы бесплатны, но требуется предварительная регистрация.