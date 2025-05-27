«Я – Куба» режиссера Михаила Калатозова (и по сценарию Евтушенко!) бесплатно покажут в «Доме кино»

Культовый фильм советской новой волны можно увидеть в рамках Фестиваля кубинского кино, который пройдет в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.
С 29 мая по 1 июня в петербургском «Доме кино» пройдет фестиваль кубинского кино. В программе — четыре знаковые ленты: социальные и исторические драмы. В афише заявлены два современных фильма кубинского режиссера Фернандо Переса — «Хосе Марти: глаз кенаря» и «Рассказы другого дня», а также классика: картина «Я — Куба» Михаила Калатозова (советского режиссера и обладателя «Золотой пальмовой ветки» Каннского кинофестиваля за драму «Летят журавли») и драма «Капабланка» режиссера Мануэля Эрреры.
Фестиваль станет частью кросс-культурной программы между Россией и Кубой. Показы также состоятся в московском кинотеатре «Иллюзион» и нижегородском «Рекорде». Все сеансы программы бесплатны, но требуется предварительная регистрация.
Расписание показов в Петербурге:
- 29 мая 19:00 — «Хосе Марти: глаз кенаря». Историческая драма 2010 года режиссера Фернандо Переса рассказывает о юности Хосе Марти — поэта, философа и революционера, борца за независимость Кубы от Испании. В основе — ранние годы, формирование политических взглядов и первые шаги в борьбе против колониализма. Съемки проходили в исторических локациях Гаваны, включая места, связанные с реальными событиями из жизни Марти.
- 30 мая 18:50 — «Рассказы другого дня» 2021 года. Драматическая антология из шести новелл Фернандо Переса о любви в условиях пандемии COVID-19. Герои фильма — люди разных возрастов и социальных статусов — сталкиваются с изоляцией, одиночеством и неожиданными открытиями.
- 31 мая, 15:00 — «Капабланка» 1986 года. Советско-кубинская драма Мануэля Эрреры расскажет о событиях 1925 года, когда знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка приезжает в Москву на международный турнир. Однако его визит осложняется политическими интригами: президент Кубы Херардо Мачадо-и-Моралес, сторонник диктатуры, пытается использовать шахматиста в своих целях.
- 1 июня, 14:00 — «Я – Куба» 1964 года. Эпическая советско-кубинская лента Михаила Калатозова состоит из четырёх новелл, посвященных Кубинской революции. Через истории крестьян, студентов, проституток и революционеров фильм показывает, как на острове зрело сопротивление режиму Батисты. Оператор Сергей Урусевский использовал революционные для того времени приемы — длинные планы с ручной камерой, съемки с высоты и под водой. Поэт Евгений Евтушенко, вдохновлённый поездками на Кубу, написал поэму «Я – Куба», ставшую основой фильма. В момент премьеры картину критиковали за «формализм» и «идеологическую шаблонность», а в 1990-х годах Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе организовали реставрацию фильма и мировые показы.
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