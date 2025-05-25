«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля-2025 получил иранский триллер «Простая случайность»

В центре сюжета его картины находится мужчина по имени Эгхбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер, Вахид, захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и правдивости своих подозрений.

В жюри «Основного конкурса» в этом этом году вошли Халле Берри, Джереми Стронг, актриса Жюльетт Бинош, корейский режиссер Хон Сан Су, конголезский кинопродюсер Диудо Хамади, индийский постановщик Паял Кападия, мексиканский кинематографист Карлос Рейгадас, итальянская актриса Альба Рорвахер и марроканская сценаристка Лейла Слимани.

Вот полный список победителей:

«Золотая пальмовая ветвь» — «Простая случайность» Джафара Панахи

Гран-при — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

Специальный приз — «Воскрешение» Би Гань

Приз жюри — «Звук падения» Маши Шилински и «Сират» Оливера Лакса (Испания, Франция)

Лучшая режиссура — Клебер Мендонса Филью «Тайный агент»

Лучшая мужская роль — Вагнер Мора, «Тайный агент»

Лучшая женская роль — Надя Меллити, «Младшая Дерньер»

Лучший сценарий — Жан-Пьер и Люк Дарденн, «Молодые матери»

«Золотая камера» — «Президентский торт» режиссера Хасана Хади

Приз ФИПРЕССИ — «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью

В параллельной программе «Особый взгляд» победу одержала чилийская драма «Таинственный взгляд фламинго» Диего Сеспедеса. Жюри также отметило «Поэта» колумбийца Симона Меса Сото, а лучшими режиссерами назвали Тарзана и Араба Нассер за «Однажды в Газе».