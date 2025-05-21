Юрий Колокольников, Зои Кравиц и Остин Батлер в трейлере «Пойман на краже» Даррена Аронофски

«Пойман на краже» Даррена Аронофски основан на одноименном романе 2004 года американского писателя Чарли Хьюстона — он же адаптировал сюжет для сценария. Главный герой — бывший бейсболист Хэнк Томпсон (Остин Батлер), который по случайности попадает в эпицентр преступного Нью-Йорка 1990-х годов.

Помимо Батлера, в касте ленты сверхзвездных состав: Зои Кравиц, Мэтт Смит, Юрий Колокольников, Bad Bunny, Реджина Кинг, Лив Шрайбер и другие.

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